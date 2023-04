Alina Radi, atac devastator la Bianca Patrichi, cea care a fost nominalizată pentru eliminare la Survivor: „De prost gust”!

Bianca Patrichi de la Survivor a fost desființată de Alina Radi. Competiția Survivor este din ce în ce mai strânsă, iar rivalitățile dintre concurenți ies la iveală. Dacă cei rămași în lupta pentru marele premiu au scos “gheruțele” și se atacă deseori, și foștii concurenți au ceva de spus. După ce au concurat una împotriva celeilalte, acum Alina Radi spune tot ce nu s-a văzut la tv despre Bianca Patrichi.

Alina Radi o face praf pe Bianca Patrichi de la Survivor

Bianca Patrichi și Andrei Krișan sunt cei care sunt nominalizați pentru eliminarea de la Survivor. Fosta războinică își susține colegul. În ceea ce o privește pe faimoasa Bianca Patrichi, ea are numai cuvinte dure la adresa fostei Faimoase.

„Dintre Bianca Patrichi și Andrei Krișan mi-aș dori să plece Bianca. Împreună cu Andrei am format o echipă. Eu îmi dau cu părerea nu doar ca o fostă concurentă a emisiunii, ci mai degrabă ca telespectator, cel care privește din afara situației”, a spus Alina Radi, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Alina Radi: „Bianca este prea pornistă!”

Alina Radi este foc și pară pe Bianca Patrichi. Cântăreața consideră că aceasta se află la televizor pentru a se promova, nicidecum pentru a își arăta abilitățile sportive. Acest lucru este susținut și de faptul că

„Bianca este prea pornistă pentru stilul acesta de show tv. Trebuie avut în vedere că foarte mulți copii se uită la acest program, mai ales că ora de difuzare este seara. Ea este genul de om care vrea să pară că nu se bagă în nimic, că este la locul ei. Nici vorbă de așa ceva.

Ea este cea care stârnește tot felul de discuții. Se bagă în toate, dar pe tv vrea să pară blândă și împăciuitoare, cuminte acesta este cuvântul. Vrea să pară bună, că nu are niciun conflict cu nimeni ca să nu o nominalizeze spre eliminare, dar se duce cu bârfa de la unul la altul”, susține Alina Radi pentru FANATIK.

Alina Radi nu se oprește aici, ci susține că Bianca Patrichi ar fi duplicitară și ar bârfi cam mult. „Incidentul care s-a întâmplat cu Robert, Krișan și Alin a fost de prost gust. Robert i-a făcut orfani pe Krișan și pe Alin, dar ei nu auziseră. Nu sunt de acord cu afirmațiile lui Robert, doar că, în acele condiții vitrege, mulți spunem lucruri pe care nu ne-am dori să le spunem.

Sunt momente grele, de nervi, stăteam nemâncați, se mai întâmplă să ne certăm. Ea dacă nu ar fi vrut să pornească un conflict, nu s-ar fi dus să le spună lui Alin și lui Krișan că Robert i-a făcut orfani. Faza asta a fost de prost gust”, explică Alina Radi.

Alina Radi, despre Bianca: ”Vrea să își facă o imagine bună”

Alina Radi este conștientă că într-o competiție de asemenea amploare nu există prietenii. Totodată, fosta lui Nick Rădoi consideră că fiecare ar trebui să-și asume ceea ce spune. Alina Radi consideră că “faimoasa” nu este asumată. Mai mult, susține fosta lui Nick Rădoi, Bianca Patrichi ar avea o strategie incorectă pentru a nu fi nominalizată de colegi.

„Ea nu își asumă ce face, ce spune. La testimoniale nu și-a asumat ceea ce a făcut și a spus că nu se bagă. Vrea să își facă o imagine bună la televizor, vrea să pară fata cinstită care nu are nicio treabă cu nimeni din junglă, dar, de fapt, ea se duce cu vorba de la unul la altul.

Normal că se ivesc tot felul de discuții și de frustrări între ei. Acolo nu mai există echipă cu adevărat. Fiecare este pentru el. Îi înverșunează pe colegi unul împotriva celulilalt pentru a se nominaliza reciproc, iar ea să poată rămâne în competiție” a spus pentru FANATIK Alina Radi.

Alina Radi: ”Nu cred că DOC s-ar fi dat la ea”

Un alt episod care a făcut vâlvă printre fanii Survivor, dar și printre concurenți ar fi relația Biancăi Patrichi cu Doc. Dacă la început cei doi erau destul de apropiați, ulterior lucrurile s-au schimbat radical. Nepoata regretatului Cornel Patrichi și rapperul și-au adresat cuvinte dure, iar tânăra coregrafă l-a acuzat de agresiune sexuală pe artist.

spunând că a fost o simplă coincidență că s-a apropiat de ea mai mult la un moment dat. Și fosta concurentă, Alina Radi, îi dă dreptate rapperului.

„Nu cred că DOC s-ar fi dat la ea, să fim serioși! În condițiile acelea nu îți arde de nimic, nici ca bărbat, nici ca femeie. Nu cred acest lucru, cred doar că are o părere prea bună despre ea, atâta tot.

Sunt condiții foarte vitrege, eu am slăbit șapte kilograme în trei săptămâni cât am stat în competiție. Eu m-am dus pe post de rezervă, nu am putut să-mi dau cu părerea despre toți cei care au conviețuit acolo. Dar am văzut lucruri”, a mai spus Alina Radi pentru FANATIK.