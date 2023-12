„Am provenit dintr-o familie foarte săracă. Tata și mama erau prin sanatorii!” Mircea Lucescu, amintiri teribile de la începuturi

. Timp de o oră, cel mai bun antrenor român din istorie și-a dezvăluit secretele, poveștile și vorbele pline de tâlc. „Il Luce” s-a întors la începuturile sale.

Mircea Lucescu dezvăluie secretele ascensiunii sale. Cum s-a ridicat din sărăcie și a devenit un mentor pentru fotbaliști

Robert Niță, moderatorul , l-a provocat pe fostul antrenor al Rapidului: „Nea Mircea, ați lucrat și ați crescut de-a lungul timpului foarte mulți tineri. După ce ați ajuns la un anumit nivel aveați acces la informație, dar filosofia asta a dumneavoastră a început de la Corvinul Hunedoara, când nu aveați acces la așa ceva.

De unde cultura asta fotbalistică? Adică dorința asta, darul ăsta de la Dumnezeu să îi duceți și la un muzeu, să-i creșteți pas cu pas, să îi îndrumați, în cadrul grupului să-i integrați”.

Mircea Lucescu a luat-o de la începuturi: „Eu am provenit dintr-o familie foarte săracă, eram cinci copii, dar eu am reușit să fac școală. Numai eu am făcut. Aveam sora care era foarte inteligentă și era cea mai mare.

Mama era cu tata prin sanatorii după o sechelă la Cotul Donului în război. Și sora mai mare n-a mai putut. Când a terminat clasa a șaptea a trebuit să muncească”, a mai spus antrenorul în vârstă de 78 de ani.

Mircea Lucescu putea să aibă un cu totul alt destin: „Voiam să mă duc și eu”

să fie un simplu muncitor: „Și pe mine a vrut să mă dea. Tata nu avea cum să mă mai țină la școală. Fratele mai mare era la Școala Profesională Tudor Vladimirescu să facă o meserie: sudor. Voiam să mă duc și eu acolo.

Dar am avut noroc că niște profesori au venit la tata acasă: ‘Lăsați-l să dea la liceu!’. Eram în Apărătorii Patriei. Pentru că au văzut în mine ambiția, dorința de a învăța, de a reuși”.

„Il Luce” și-a jurat că va face totul ca tinerii cu care lucrează să aibă șansa să facă ceva cu viața lor: „Eu n-am uitat asta și mi-am dat seama că băieții au nevoie de așa ceva. Când eram la Corvinul Hunedoara, la un moment dat, în ultimul meu an acolo, al patrulea, al cincilea an, aveam cei mai mulți studenți din țară. Vreo 11 erau la Facultatea de Subingineri”.

Își urmărea jucătorii la școală: „Și cu Răducioiu, mă duceam, vorbeam cu profesorii”

Lucescu era nevoit să facă și pe jandarmul: „Mă duceam la școală cu ei și dup-aia mai așteptam și după să văd dacă au stat. Și cu Răducioiu când l-am adus la 15-16 ani mă duceam la școală, vorbeam cu profesorii.

Eram antrenor și aveam entuziasmul ăla. Acuma nu mai pot. Dar atunci eram tânăr, eram apropiat de ei, eram ca un frate al lor. Eram mult mai mult decât un antrenor”.

