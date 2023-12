Dan Șucu a făcut un anunț extrem de important în direct la FANATIK SUPERLIGA. Acționarul majoritar al Rapidului a dezvăluit că cel mai mare obiectiv din 2024 îl reprezintă aducerea lui Mircea Lucescu în cadrul clubului. .

Bomba anului 2024! Dan Șucu face marele anunț. „Mircea Lucescu este obiectivul meu. Este un uriaș!”

Rapid nu se regăsește în SuperLiga, iar giuleștenii . Totuși, unul dintre obiectivele lui Dan Șucu în 2024 îl reprezintă „transferul” lui Mircea Lucescu.

Rămas liber de contract după despărțirea de Dinamo Kiev și revenit în România, Mircea Lucescu este văzut de acționarul majoritar din Giulești ca fiind o soluție fantastică, indiferent de postul pe care-l va ocupa la Rapid.

„Unul dintre marile obiective pentru Rapid în 2024 a fost, este și va rămâne domnul Mircea Lucescu. Îl apreciem enorm. Este nu doar un mare antrenor, este în primul rând un mare om de fotbal, iar expertiza sa ar fi absolut fantastică pentru Rapid.

Dacă vreți, este un obiectiv de-al meu personal să încerc să-l conving pe domnul Lucescu să vină alături de noi în proiectul Rapid sub orice formă ar dori domnia sa. Am inițiat discuțiile încă de-acum câteva luni, aproximativ 6 luni dacă nu mă înșel.

„Ar fi absolut fantastic ca Mircea Lucescu să vină lângă proiectul Rapid”

Mingea este la domnul Lucescu. O să vreau să ne întâlnim și zilele următoare, probabil după sărbători. Ar fi absolut fantastic ca un uriaș în al fotbalului, precum Mircea Lucescu să vină lângă proiectul Rapid.

Repet, sub orice formă ar dori domnia sa. Nu are sens să discutăm despre expertiza lui Mircea Lucescu, nu are sens să discutăm despre acest om care reprezintă esența. Mircea Lucescu este esența fotbalului”, a declarat Dan Șucu, la FANATIK SUPERLIGA.

Dan Șucu îl vrea pe Mircea Lucescu la Rapid: „Este un rapidist. Este unul dintre marile mele obiective”

Mircea Lucescu a scris istorie în Giulești. Cel mai titrat antrenor român a câștigat titlul în România alături de giuleșteni în 1999. Dan Șucu a recunoscut că aducerea lui Mircea Lucescu la Rapid reprezintă o prioritate.

„Eu îmi doresc să-l convingem că avem un proiect serios la Rapid, dar bineînțeles, cum se spune și în fotbal, mingea este la domnia sa. Mircea Lucescu este un uriaș, este un rapidist, este un om care a făcut performanță la Rapid.

Ar fi minunat să-l conving să vină alături de Rapid. Repet, este unul dintre marile mele obiective personale pentru 2024 aducerea lui Mircea Lucescu în proiectul Rapid”, a mai Dan Șucu, pentru FANATIK.

