Am scăpat de Hannes Por Halldorsson, portarul islandez care ne-a oprit în drumul spre Euro. Retras de la națională, se concentrează pe cariera de regizor

În octombrie, la precedenta secvență din preliminariile Cupei Mondiale din 2022, înregistra o absență majoră, Hannes Po Halldorsson. Pentru prima dată după un deceniu, el nu figura în lot. Și nu pentru o accidentare.

La momentul la care naționala lui Arnar Por Vidarsson se pregătea pentru meciul cu Armenia, era la Londra. Privea iar și iar scenele importante din ”Cop Secret”. Primul său film de lung metraj în calitate de regizor, dar și de co-scenarist, își făcea debutul la London Film Festival.

Cu numai o lună în urmă, după meciul cu Germania, 0-4, luase decizia. Spunea adio echipei naționale, în care a debutat pe 6 septembrie 2011, într-o victorie 1-0 cu Cipru. Și pentru care a jucat de 77 de ori, record all-time pentru un portar al naționalei Islandei.

Hannes Po Halldorsson și-ar fi dorit să se retragă într-un alt context

Halldorsson spune că se gândise la retragere încă din toamna precedentă. Islanda, cu el titular, s-a impus în fața . Dar a ratat apoi calificarea la Euro 2020. A condus Ungaria cu 1-0, dar maghiarii au egalat în minutul 88, iar Szoboszlai i-a calificat pe aceștia în minutul 90+2.

“M-am gândit la retragere chiar atunci. După eșecul cu Ungaria. Am dat curs convocării și pentru următoarele meciuri, din UEFA Nations League. La jocul cu Anglia am bifat meciul cu numărul 74. Îl egalam astfel, la numărul de prezențe, pe bunul meu prieten Birkir Kristinsson. Era un obiectiv personal, îl atinsesem, așa că am zis că este gata. Am și spus-o, în interviu, și aveam lacrimi în ochi”, spune Hannes.

”Sunt foarte mândru, am avut momente incredibile în tricoul echipei naționale. Dar este o schimbare de generație și avem o mulțime de portari grozavi, așa că cred că este momentul potrivit să mă dau deoparte și să le permit să preia frâiele. Am jucat ultimul meu meci la națională în seara asta și vă mulțumesc foarte mult”, a declarat în acel interviu.

S-a răzgândit la solicitarea federalilor și a selecționerului. Islanda pornea cu a doua șansă în grupa de calificare la Mondiale. Iar el mai avea contract cu Valur până-n octombrie. Și-a zis că merită să pună umărul și la această campanie.

Rezultatele n-au fost însă cele așteptate. Și, mai mult, în septembrie a apărut scandalul sexual. N-a mai ezitat. A stat pe bancă la meciurile cu România și Macedonia de Nord, iar apoi a fost titular contra Germaniei. Final.

”Îmi doream să plec în alte circumstanțe. Dar este vorba despre o situație care nu are legătură cu mine și decizia era oricum luată”, a declarat, pentru , Halldorsson.

Filmul, pasiune de-o viață, și definiție pentru carieră

Lasă în urmă o carieră care ar putea să fie scheletul unui scenariu pentru un viitor film al său. ”Da, e un story bun pentru un film. Copilul care își împarte timpul între fotbal și camera de filmat. Renunță o vreme la fotbal, iar apoi pornește de foarte jos și ajunge să apere penaltyul executat de cel mai bun jucător al lumii la debutul la Mondiale”, recunoaște Hannes.

Așa este. A început fotbalul de puști. La 14 ani însă, a căzut cu skateboardul și și-a dislocat umărul. Nu mai avea cum să apere și a început să își îndrepte atenția, alături de alți prieteni, către scurt-metraje. La 19 ani însă s-a operat. Și la 20 a revenit în poartă. În liga a treia. La Leiknir. Exact când semna un contract cu Saga Film.

A venit însă eroarea portarului tituar, Valur Gunnarsson, în meciul decisiv pentru promovare. A degajat mingea la un adversar, acela a marcat, Leiknir a ratat promovarea, iar Gunnarsson a fost dat afara. Șansa lui Halldórsson. În doi ani era la Fram, în prima ligă. Iar apoi, în 2011, a ajuns la națională. Sub conducerea lui Lars Lagerback. Care a făcut din Islanda, o echipă modestă, reprezentanta celei mai mici națiuni prezente la Euro, în 2016, și la Mondiale. O echipă care și-a făcut fani pretutindeni.

Messi în lacrimi

La Euro, după ce a remizat cu Portugalia și Ungaria, de fiecare dată 1-1, a învins Austria cu 2-1. Scor cu care avea să câștige și în optimi, șocând o lume întreagă, Anglia. Trimițând-o acasă.

Iar apoi s-a calificat la Mondiale, reușind să debuteze cu un alt șoc a Mondiale. Un 1-1 cu Argentina. Meci în care Hannes Po Halldorsson a apărat un penalty executat de Messi.

”M-am uitat la o mulțime de penalty-uri cu o seară înainte. Și știam ce voi face dacă o să fie cazul. Înainte să șuteze am scos un șuierat și am bătut din palme. Nu știu dacă a contat. Cert este că a bătut acolo unde bătuse și ultimul penalty, nu a tras perfect, și am apărat. Ai nevoie de mult noroc doar pentru a salva un penalty, darămite să salvezi unul executat de cel mai bun fotbalist din lume în primul joc pe care micuța ta națiune îl joacă la o Cupă Mondială. Un scenariu incredibil pentru un portar care a început în liga a treia din Islanda”, spune Hannes.

Nu au mers mai departe, însă deja toată lumea vorbea despre miracolul islandez. Și despre o generație de aur a fotbalului dintr-o țară care, să reținem, are cu puțin peste 350.000 de locuitori.

O nouă carieră

Așadar, acum că a încheiat carieră, se îndreaptă către a doua sa pasiune. Am menționat deja că are la activ scurt-metraje. Și ați auzit probabil și despre videoclipul de prezentare al Islandei la Eurovision 2012. Ca și despre numeroasele reclame pentru a promova parteneri ai principalelor competiții fotbalistice.

Cel mai recent proiect al său este lansarea primului său lungmetraj, Cop Secret. O comedie de acțiune, centrată în jurul unui polițist care se îndrăgostește de noul său partener în timp ce perechea investighează o serie de jafuri.

Totul a pornit în urmă cu 10 ani, înainte de a ajunge la națională. Iar cei ce au văzut ideea de scurt-metraj i-au spus că abia așteaptă să vadă filmul. Unul din care nu lipsește fotbalul.

”Când am început să scriu scenariul am decis ca secvența finală să aibă loc pe stadionul național, unde Islanda joacă împotriva Angliei. La acea vreme Islanda nu jucase niciodată împotriva lor și era visul națiunii islandeze să înfrunte Anglia. Astfel că nu puteai găsi un final mai bun”, spune Halldorsson. Cel care, după ce criticii au primit foarte bine pelicula, gândește deja o continuare. Pentru film și pentru povestea vieții sale.