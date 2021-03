Americanii se pregătesc pentru o Apocalipsă Zombi. Experții au creat un ghid de supraviețuire pentru acest scenariu

Nu știm dacă e de râs sau de plâns, dar Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA a creat un ghid practic de supraviețuire în cazul unei Apocalipse Zombi. Poftim? Da, ați citit bine! Americanii vor să fie pregătiți în cazul în care filmele horror devin realitate….de parcă n-au devenit deja în 2020.

Centrul pentru Controlul Bolilor din SUA și-a actualizat instrucțiunile pentru un eventual eveniment extrem: o apocalipsă zombi, scrie USA Today.

„Puteţi râde acum, dar atunci când se va întâmpla, veţi fi foarte bucuroşi că aţi citit asta. Şi da, poate că în acest fel veţi învăţa ceva despre cum să fiţi cu adevărat pregătiţi într-o situaţie de urgenţă din viaţa reală”, se arată într-un mesaj postat pe pagina CDC din SUA, conform ȘtirileProtv.

Ce este un zombi? Nici n-a trecut pandemia și americanii se pregătesc de o altă Apocalipsă

În primul rând trebuie lămurit acest aspect. Majoritatea oamenilor care aud cuvântul zombi se gândesc instant la filme de groază sau la videoclipul Thriller al lui Michael Jackson. Însă definiția este un pic mai complicată.

De-a lungul timpului, filmele axate pe povești cu zombi au fascinat publicul. Pelicule precum Dawn of the Dead (2004), Zombieland (2009), World War Z (2013) sau 28 days later (2002) au adunat cifre impresionante la box office.

Dar ce este un zombi mai exact? Conform „Marelui dicționar de neologisme”, un zombi este ”om înviat din morți, care și-a pierdut identitatea, drogat (în stare de letargie) sau cu creierul spălat, apoi înscris cu anumite ordine, pe care le execută orbește, folosit în interes personal sau de manipulare politică.”

Așadar, ce trebuie să faci într-o Apocalipsă Zombi?

Centrul pentru Controlul Bolilor din SUA spune într-o astfel de situație ar efectua o anchetă, la fel ca în cazul oricărui focar de boală, și va oferi asistență statelor până va determina cauza focarului și modalitatea prin care poate fi oprită.

Ca pentru orice dezastru, CDC sfătuiește oameni să creeze un kit de urgență cu elemente esențiale care să dureze câteva zile. Trusa de supravieţuire trebuie să conţină apă potabilă (echivalentul a cel puţin 2 litri pe zi pentru fiecare persoană), rezerve de hrană (preferabil neperisabilă), medicamente, articole sanitare, acte, cuţit, bandă adezivă, radio cu baterii etc., conform sursei citate.

”Pregătiți un plan de urgență”

Pentru că nu vă puteți bate joc de viața dumneavoastră, americanii vă sfătuiesc apoi să pregătiți un plan de urgenţă:

locurile în care vă puteţi adăposti

pe cine să sunaţi

unde puteţi pleca la nevoie

Ghidul practic creat de CDC se aplică pentru orice situație de urgență, cum ar fi uragane, cutremure sau inundații. Dar nu poate decât să ne facă să zâmbim (sau să plângem) că americanii s-au gândit să treacă pe listă posibilitatea unei invazii zombi.