Amintirile lui Marcel Răducanu din derby-urile Dinamo – Steaua: „L-am înșurubat pe Dinu!”

Cel care a remarcat că meciul dintre Dinamo și FCSB nu e un veritabil Dinamo – Steaua pentru toată lumea, a fost Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. Într-un dialog cu fostul mare jucător Marcel Răducanu, Cristi Coste l-a rugat pe acesta să își aducă aminte cum erau derby-urile acum zeci de ani.

Amintirile lui Marcel Răducanu din derby-urile Dinamo – Steaua

Fair play, Marcel Răducanu a mărturisit că îi pare rău pentru situația prin care trece Dinamo, al doilea cel mai important club din România, după Steaua, cel puțin din punct de vedere al palmaresului. Cu toate acestea, crede Răducanu, este greu de prezis un rezultat în derby, pentru că dinamoviștii vor încerca să se autodepășească.

”Avem în week-end Dinamo cu FCSB. Clasica pentru unii, pentru unii nu e clasica. În derby nu mai contează pe ce loc ești în clasament, sunt orgolii, vor fi spectaculos”, a transmis Coste, fiind completat de Marcel Răducanu. ”Clasica? Mi-e și milă săracii, Dinamo e club cu renume, a dat mari jucători.

E trist ce se întâmplă acolo, asta-i situația. O să fie meci puternic, meci greu pentru FCSB, chiar dacă nu le merge așa bine. Așa sunt meciurile ăstea. O amintire? Au fost multe. Când erau cuplajele alea pe 23, dar și pe Ghencea am dat un gol, așa nu mai îmi amintesc, au fost meciuri dure, meciuri frumoase, atractive.

Erau și fotbaliști adevărați atunci pe timpul meu. Cel mai frumos a fost acela din Groapă, când i-am bătut în Cupă. Când i-am bătut cu 4-1. L-am înșurubat pe Procuroru’, caută și acum mingea”, a completat Răducanu în direct la FANATIK SUPERLIGA. Marcel Răducanu a jucat pentru Steaua București în perioada 1972-1981, bifând 229 de prezențe și 94 de goluri. Ulterior, cariera lui Răducanu a fost direct legată de Borussia Dortmund, formație pentru care a bifat 163 de meciuri și a înscris 31 de goluri în perioada 1982 – 1988.

Câți spectatori vor fi la Dinamo – FCSB?

Dinamoviștii nu par entuziasmați de meciul cu FCSB, astfel că pe Arena Națională ar fi așteptați aproximativ 25.000 de fani. Dintre aceștia, 9000 ar urma să fie ai FCSB-ului, potrivit liderului Peluzei Nord, Gheorghe Mustață. Într-o intervenție în direct la FANATIK SUPERLIGA, Mustață a dezvăluit că are o înțelegere cu galeria lui Dinamo.

”De bilete, suntem depășiți de 5500, sperăm ca până în ziua meciului să le vindem pe toate, cele 9000. Cu Dinamo, dacă vă aduceți aminte, se discuta că se joacă pe Ghencea. Eu am stabilit cu băieții de la Dinamo să le dau toată peluza. În cazul în care jucam în altă parte, făceam același lucru. Pe Arcul de Triumf la fel, am vorbit cu conducerea, am stabilit, le-am dat 600 de bilete. Lucrurile se întâmplă așa cum am stabilit. Ei ne dau peluza, totul e ok, sunt peste 5500 de bilete vândute”, a declarat Mustață.

