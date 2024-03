Amna, decizie crucială luată după divorț! În ce bagă toții banii și ce nu o mai interesează la bărbați

Amna și-a schimbat destul de mult perspectivele după ce a trecut printr-un divorț, în anul 2019. Astăzi e o femeie mult mai sigură pe ea, cu principii destul de ferme, care pune pe primul loc propria bunăstare și pe cea a fiului ei, David.

Amna, despre viața de după divorț și norocul în dragoste

Cântăreața a dezvăluit câteva din planurile sale, în exclusivitate pentru FANATIK. Din punct de vedere muzical, lunile care urmează se anunță extraordinare pentru artistă. A stat ceva vreme în studio și a înregistrat multe piese, unele în colaborare cu muzicieni mari de la noi.

ADVERTISEMENT

Dincolo de viața profesională, Amna ne-a zis că se simte împlinită și pe plan sentimental. Nu a dezvăluit dacă are sau nu un iubit după separarea de ultimul ei partener, însă ne-a mărturisit, pe de altă parte, ce lecție a învățat după divorț. Amna a declarat, pentru FANATIK, că din punctul ei de vedere norocul în dragoste ți-l mai faci și cu mâna ta, însă e bine să te lași surprins atunci când cineva vrea să te cunoască.

„O să iasă muzică nouă. În ultima vreme am stat în studio și am lucrat intens și, după ce am făcut mai multe piese, o să începem să le lansăm ușor, ușor. Am colaborări și cu artiști, cu artiști mari, dar și solo”, ne-a spus Amna despre proiectele sale muzicale.

ADVERTISEMENT

Cântăreața nu iese în oraș să agațe bărbați: „Ca să te lași pe mâinile unui om ai foarte mult și de câștigat, dar și de pierdut”

Cât despre viața la aproape 5 ani după divorț, Amna a spus că a învățat din relația pe care a avut-o și că nu este deloc genul de femeie care să iasă în oraș cu scopul de a agăța. „Eu zic că norocul în dragoste ți-l și faci, dar mai și vine. De fapt, nu. Trebuie să vină și apoi de tine ține dacă trebuie să mai aranjezi ceva.

Dar trebuie să apară omul ăla, nu poți acuma să îl cauți cine știe unde. Unii oameni ies în oraș că poate, poate… Eu nu ies că poate… Eu cred că e foarte important să prioritizezi niște lucruri în viață. Eu căsătorită am fost.

ADVERTISEMENT

Iubirea am testat-o, am văzut ce înseamnă, iar ca să te lași pe mâinile unui om ai foarte mult și de câștigat, dar și de pierdut. Punându-le în balanță și văzând ce tragi după, am considerat că e foarte important să mă pun la punct cu munca mea, cu copilul meu, să-l pun pe picioare, și apoi să muncesc cu mine. Acum sunt ok și cu munca, și cu copilul”, a declarat Amna, cu un divorț la activ, pentru FANATIK.

ne-a mai spus și când a rămas ultima oară… fără aer. Cea mai puternică experiență prin care a trecut, una transformatoare pentru ea, a fost nașterea puiului ei.

ADVERTISEMENT

„La propriu, ultima oară am rămas fără aer când l-am născut pe David. Am rămas la propriu, jur! În rest, nu am avut cred că recent vreo situație în care să rămân fără aer, chiar și la figurat. Nu îmi aduc aminte”, ne-a mărturisit Amna.

și în ce bagă banii pe care îi câștigă din muzică. Frumoasa blondină nu este înnebunită după genți și briz-briz-uri, cum sunt alte dive! Ea are pata pusă pe mașini! Mai toți banii pe care i-a făcut din carieră i-a pus deoparte pentru casă și autovehicule.

Amna a băgat mai toți banii în casă și mașini

„Eu îmi fac toate plăcerile. Știi cum e aia, ai văzut-o pe aia pe Instagram, citatul ăla cu Hai, păpușo, ridică-te din pat că trebuie să mergem la muncă să ne facem poftele! Știi, e fix așa! Eu sunt my own friend, my own giver.

Dacă îmi place ceva, îmi cumpăr. Dacă vreau un concediu, nu ezit. E foarte important să îți faci mici bucurii. Cei mai mulți bani i-am investit în casă, în mașini. Nu am mania asta cu poșetele scumpe, eu am mania cu mașini. Știu că unele preferă gențile, însă eu prefer mașina, mașinile! (n. red.: râde)”, a mai spus Amna, pentru FANATIK.

Întrebată dacă se uită la show din care a făcut parte, Amna ne-a spus că nu are timp să deschidă televizorul. De asemenea, nu s-ar mai întoarce în Dominicană, pentru că totul a fost foarte greu pentru ea.

„Sinceră să fiu, dacă mă crezi că nu mă uit? Nici nu deschid televizorul. Acuma dacă mă bălăcărești sau nu, să știi că nu am timp (râde). Nu mi s-a propus să merg și nici nu aș mai merge că a fost greu”, a încheiat Amna.