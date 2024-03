Elena Marin, greu încercată după ce a fost eliminată de la Survivor România! A ajuns la spital: ”Am leșinat în casă”.

După ce a stat luni bune în sezonul în care a fost concurentă, Elena Marin a avut nevoie de o dublă operație din cauza accidentărilor suferite. Acum, în sezonul de Survivor România AllStars, a pățit-o din nou după întoarcerea din Republica Dominicană.

Elena Marin, de urgență la spital după Survivor România

Elena Marin a ajuns, după eliminarea de la Survivor România, la spital. Vedeta s-a îmbolnăvit atât de grav încât, așa cum ne-a și mărturisit, a fost la un pas de o tragedie. Din fericire, medicii au reușit să o pună pe picioare, iar acum se roagă să se recupereze.

ADVERTISEMENT

”Acum sunt mai bine puțin, dar am fost foarte rău. Am reușit sa iau gripa B și am făcut o formă tare agresivă. Am imunitatea praf, praf și m-a afectat foarte tare. Am sunat la salvare după ce am leșinat în casă.

Era după ce timp de trei zile nu am mâncat si nu am băut nimic. Nu că nu aș fi vrut, dar nu puteam pentru că vărsam continuu. Am ajuns la spital foarte deshidratată și fără putere”, a spus, pentru FANATIK, Elena Marin.

ADVERTISEMENT

Doar că, dacă credea că merge la spital pentru o zi sau două, Elena Marin a fost surprinsă că medicii au decis să o țină mult timp sub supraveghere. De altfel, și la ora redactării acestui material, Elena Marin încă speră să fie externată.

”Am stat cam mult, dar e bine că acum sunt mai ok. Speram că azi o să îmi dea drumul acasă, dar încă nu sunt refăcută. Am deja cinci zile de spitalizare. Doar ca încă nu pot sa mănânc și mă țin pe perfuzii”, ne-a mai spus fosta Faimoasă de la Survivor România.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, Elena Marin a făcut un apel la oameni pentru că și-a dat seama că nu este deloc de joacă cu epidemia de gripă. ”Să luați pastile de imunitate. Este epidemie. Să vă alimentați corect și să vă odihniți. Iar dacă trebuie să ieșiți, aveți mare grijă de voi.”, ne-a mai spus Elena Marin.

Elena Marin și-a îndeplinit visul

La prima ei participare la Survivor România, pe care i-a câștigat acolo într-o școală de dans. Și, într-un final, a reușit, ea fiind, de câteva luni bune, proprietara unei asemenea instituții, învățând copiii să se miște.

ADVERTISEMENT

”Proiectul meu de suflet este “Elena Marin Dance School”, pe care am deschis-o relativ recent, în zona Pipera, și care este dedicată atât copiilor, cât și tuturor iubitorilor de dans, indiferent de vârstă. Este un proiect solicitant, având în vedere că toate cursurile de dans sunt susținute exclusiv de mine, dar cred foarte tare în visul meu, iar asta îmi dă putere.

Vreau să mă pregătesc cu copiii și să mergem la concursuri și să cucerim cele mai mari scene ale lumii. Să ofer cursanților din experiența mea acumulată până acum, de peste 20 de ani de muncă. Dansul antrenează creierul, îmbunătățește comunicarea, dezvoltă creativitatea și imaginația, ajută la îmbunătățirea formei fizice și a flexibilității, încurajează respectul și înțelegerea și deschide noi orizonturi”, spune Elena Marin.

Până să deschidă însă școala de dans, . A fost nevoită, din cauza accidentărilor de la Survivor România, să se opereze, iar recuperarea a durat luni bune.

Participantă la Survivor All Stars, Elena Marin a fost nominalizată pentru duelul de eliminare, împotriva lui Jorge. Iar acesta, deși era accidentat, a avut noroc mai mult și a reușit să câștige duelul.