Amna vrea o fetiță și e pregătită pentru nouă relație: ”Lucrurile se așează”

Andreea Cristina Frunzăreanu, cunoscută publicului ca Amna, este o cântăreață de muzică pop. Artista a fost căsătorită timp de nouă ani și a devenit mama unui băiețel, David, de 8 ani. Divorțul prin care a trecut, a povestit artista în exclusivitate pentru FANATIK, nu a fost unul ușor, dar, acum, este pregătită pentru a primi, din nou, în viața ei pe cineva care să o iubească.

Amna, pregătită de o nouă relație după divorț

Amna, al cărui numele de scenă provine din limba arabă și înseamnă pace ori securitate, și-a dorit tot timpul să aibă o familie unită și liniștită, vis pe care îl are și cum, la trei ani de la divorțul de tatăl băiețelului ei.

, asta pentru că a ales calea cea grea și nu s-a aruncat în brațele unui bărbat, a luat-o pas cu pas și s-a reconstruit, moral vorbind. Amna spune că fost important să stea cu ea și cu David și să înțeleagă cine este de fapt.

Pentru FANATIK, vorbește și despre vina pe care a simțit-o când totul s-a năruit, asta pentru că, spune ea, cel care rămâne cu toată situația își ia și vina asupra lui. A căzut, dar acum se ridică precum Pasărea Phonix, din propria cenușă, cu dorința de a-și reface viața și a deveni mamă de fată.

Amna, planuri mari în muzică și televiziune

– În primul rând ce mai faci?

Muncesc ca o disperată, vin proiecte noi. Fac tot ce pot.

– Te gândești să te dezvolți și în televiziune? Te vezi în postura de prezentator?

Bineînțeles, da, dar depinde ce, că n-aș vrea să prezint meteo. Nu m-aș vedea niciodată făcând asta. Chiar am participat în ultima vreme la Stand-Up Revolution. Am trecut de prima etapă, am ajuns în a doua. A fost foarte mișto și am descoperit o latură în mine extrem de funny și neexploatată, care mi-a prins foarte bine.

Amna: ”Mă gândesc într-una dacă e bine ce fac”

– A început să prinzi mai multă încredere în tine?

Să știi că da, dar nu sensul de arogantă, ci pur și simplu aveam nevoie de doza asta.

– În ultima perioadă, de la divorț încoace, au fost momente în care simțeai că nu faci lucrurile cum trebuie, că nu se așează așa cum îți dorești?

Au fost multe perioade și sunt multe perioade în care mă gândesc într-una dacă e bine ce fac. La un moment dat, mai devreme sau mai târziu lucrurile se așează și Dumnezeu îți arată că ești pe calea cea bună.

– Ai reușit să depășești toate momentele pe care le-ai întâmpinat cu divorțul?

Eu sunt foarte liniștită acum cu băiețelul meu. Eu și David suntem foarte liniștiți, suntem echilibrați. Bineînțeles cu perioadele noastre de agitație, înainte de sărbători sau când am eu mai mult de cântat și-s plecată mai mult. Dar acum suntem într-un echilibru la care am ajuns foarte greu.

Amna, după divorț: ”M-am învinovățit”

– Spui că ați ajuns foarte greu pentru că…

Pentru că am ales calea cea grea ca să zic așa, nu m-am aruncat în brațele unui bărbat după divorț și am luat-o pas cu pas, reconstruindu-mă pe mine. Cred că e foarte important, cel puțin pentru mine a fost foarte important, să stau cu mine și cu David și să înțeleg cine mai sunt eu acum, atunci de fapt, că au trecut 3 ani.

– Ai considerat că tu ești vinovată pentru ceea ce s-a întâmplat?

Foarte mult timp m-am învinovățit, pentru că atunci când unul dintre parteneri aruncă vina pe celălalt, cam asta se întâmplă. Cel care rămâne cu toată situația își ia și vina asupra lui, dar ulterior mi-am dat seama că nu am nicio vină și că sunt un om extraordinar de bun, care își crește copilul cu decență și își vede de munca lui.

”Să zicem că mă mai ajută și tatăl lui David, din când în când, cu ce consideră și ce… dar nu de fiecare dată”

– Acum în ceea ce privește creșterea lui David, te ocupi singură de tot ce înseamnă costuri, timp și tot?

Costurile, să zicem că mă mai ajută și tatăl lui David, cu ce consideră și ce… dar nu de fiecare dată. Fiecare face cum crede. Eu îl cresc pe David ca să nu-i lipsească nimic. Adică nu pot să stau după niște bugete trimise sau calculate de alții. Chiar nu pot să fac asta.

– În urma procesului de divorț ați stabilit niște termene care, din ce-mi spui, nu prea se respectă?

Nu, nu vreau să intru în detalii. Fiecare face cum crede, nu prioritizez nimic altceva în fața lui David. Nu se pune problema de așa ceva și, cu sau fără ajutor financiar, David va crește cât pot eu de bine și fără lipsuri. Sper din toată inima mea să ne ajute Dumnezeu fără lipsuri.

Amna: ”Nu cred în prietenia de după divorț”

– Voi, de dragul copilului, mai păstrați o relație, mai comunicați?

Foarte… subiect și predicat. Atât. Nu avem nicio prietenie. Doar strictul necesar, ce trebuie. Eu nu cred în prietenia de după divorț, sincer spun.

– Se mai pune problema de prietenie între voi?

Cum zice Connect-R în ”Încasatori profesioniști”, nu poți să fii încasator profesionist încontinuu, doar de dragul unei vieți ideale. Asta am învățat de-a lungul timpului. Am pus niște limite și mă simt foarte bine să le impun. Poate omul crede că te respectă, oricare ar fi el. Gigel, Ionel, Vasile. Dacă tu consideri că nu te respectă, pune tu niște limite astfel încât să nu mai simți că ești nerespectată. Plus, dacă eram la fel, nu divorțam, mă gândesc.

Dacă ne înțelegeam, gândeam și percepeam lucrurile la fel, și eram pe aceeași lungime de undă, mă gândesc că nu divorțam și găseam o soluție. Dar atât timp cât ne-am dus pe drumuri separate, cu siguranță că percepția noastră este complet diferită vizavi de lucrurile pe care le trăim în viața de zi cu zi.

Amna explică de ce a divorțat: ”Sunt foarte puțini bărbați care au capacitatea de a înțelege că ei trec pe locul doi”

– Ai pus în balanță ce e mai bine pentru toți?

Sincer, nu știu ce e mai ok, să pui bariere sau să trăiești cum au trăit părinții noștri pe vremuri când treceau peste orice că nu se divorța?! Nu știu, nu îmi dau seama ce mai bine, dar cu siguranță sunt foarte puține familii care mai rezistă după ce fac copii. Cred că se schimbă dinamica vieții de familie când apare copilul. Nu vreau să dau vina pe bărbați, dar cred că sunt foarte puțini bărbați care au capacitatea de a înțelege că ei trec pe locul doi.

A mai întâlnit familii în care femeia spune că iubi pe primul loc… nu, ea e pe primul loc, după aia e iubi, după aia e copilul. Tot respectul, mă bucur pentru femeile astea, nu știu cum poți să faci asta, da, e minunat dacă se poate întâmpla asta. Eu n-am știut să funcționez așa. Pentru mine, copilul a fost pe primul loc, apoi familia, și apoi eu. M-am lăsat pe ultimul loc, lucru care nu încurajez pe nimeni să-l facă. În momentul în care te lași pe ultimul loc, nu are ce să mai iasă bun.

Da, consider că trebuie timp cu soțul, trebuie timp cu soția, separat de copil. Doar că cred trebuie să ai și resurse financiare. Că doi oameni care pornesc de jos unde, doamne sfinte, să se ducă ei într-un concediu cu copil? Într-un concediu ei doi? Se duc și ei săracii, unde pot, o dată pe an. Și normal că se uită de parteneri. Normal că mama devine mami în ochii lui tati și tati rămâne doar tati în ochii lui mami. Din doi iubiți ajung doi părinți. Aici cred că este de fapt buba.

Relația cu fiul, esențială pentru Amna: ”Totul începe și se termină la David”

– Poate asta a fost problema în relația ta cu fostul soț?

Fiecare face cum crede. Eu am anulat tot ce aveam de făcut astăzi nu spun că e bine, nu știu dacă e bine și am alergat din doctorul în doctor până când vom afla în 30 de minute ce se întâmplă. Cum am avut o mică problemă de sănătate. Da, adică nu știu. Pentru mine totul începe și se termină la David, dar nu că vreau eu. Așa s-a întâmplat de când s-a născut. Este un copil pe care mi l-am dorit. Iubesc, îl ador. Este o legătură foarte puternică între noi.

Adică n-aș putea să funcționez și să nu-l știu bine. Dacă aveam un concept, dar nu puteam să-l anulez normal, dar făceam în așa fel încât să știu că el ajunge la doctor și că este pe mâini bune. Nu aș putea niciodată să prioritizez un bărbat în fața copilului. Cu atât mai mult după divorț, acum să apară cineva și să… Doamne, nu!

– Te mai gândești să-ți refaci viața?

Normal, cum să nu. Dar ce am făcut?! Îmi doresc o fetiță, îmi doresc familia mea. Nu sunt construită să nu mă văd așa. Adică, mă văd bine singură, după cum observi. Stau singură, nu am o problemă, dar mi-ar plăcea foarte mult să am pe cineva.

Amna, cu fiul la terapeut după separarea de tatăl lui

– În acești trei ani în care nu ai avut pe cineva pe care să-l prezinți în spațiul public, a fost pentru că ți-ai dorit să te regăsești pe tine?

Sunt atâtea lucruri pe care le auzi despre tine într-o relație, de bine, de rău. Și chiar te gândești dacă e adevărat, sau nu. Apoi îți dai seama, începi să ieși un pic în lume. Îți dai seama pe unde te situezi. Și zici, stai că nu sunt cum spunea X sau Y. Eu sunt așa. Lumea mă apreciază, dar stai mă… de ce urla nu știu cine? Apoi începi să cauți ușor, ușor încredere în tine. Îți ies lucrurile. Poate nu de la început, da, nu te lasă Dumnezeu, să știi.

– Ai avut nevoie poate de un specialist care să te ajute în perioada asta?

Nu eu, am avut nevoie pentru David. Am comunicat foarte mult cu o terapeută, cu Cristiana. Am ținut-o aproape. E prietena noastră de familie și ne ajută în anumită situații să gestionăm situația corectă.

”E de domeniul fantasticului cum se detașează unii părinți de copii”

– I-a dus ce mic lipsa tatălui?

Da, acum s-a obișnuit. A fost foarte greu. Apropiat sau nu… este interesant cum se detașează și părinții de copii. Nu mă refer doar la situația mea… pentru mine este de domeniul fantasticului cum se detașează unii părinți de copii.

– Și fostul tău soț s-a detașat de cel mic?

Nu știu asta, nu pot să vorbesc cu dumnealui. Are o altă viață. Și-a văzut de treaba lui.

– Atunci conexiunea lor a fost mai rară?

A fost așa cum a construit fiecare la ea, ce să o dăm încoace și încolo. Dar se vizitează, se înțeleg, e o relație ok, s-au aranjat lucrurile cât de cât, după trei ani de măsurat forțele. Cred că despre asta a fost vorba, care pe care, cine pe cine? Fără poate să ne dăm seama și în momentul în care nu știu un om cum am fost, eu am lăsat garda jos tot timpul pentru binele familiei. E foarte greu pentru un bărbat să înțeleagă că femeia se impune și nu mai acceptă ultimul cuvânt îl aibă bărbatul, pentru că nu mai suntem soț și soție.

Nu mai formăm o familie, drept urmare nu știu ce ar putea să… Nu mai am de ce să tolerez un comportament neadecvat sau să-mi spui ce să fac? Adică cum, de ce? Nu înțeleg? Fiecare are viața lui acum și suntem suficient de maturi ca să ne dăm seama că fiecare știe ce are de făcut. Și nu trebuie să-i spună fostul partener ce-i corect să faci.

– Timp pentru tine să te răsfeți mai ai?

Să știi că în fiecare săptămână eu merg la masaj și la sală. Am și niște aparate în mansardă în care îmi fac treaba în fiecare zi. Să știi că nu uit de mine. Mai un pahar de vin seara, mai o poveste către David, apoi mă uit la un film. Observ cu bucurie, nu cu tristețe, că funcționez foarte bine atunci când fac programul cu David. Și, chiar dacă sunt cu prietenele mele, să fie și David pe acolo. Și tot îmi spune micuțul că ar vrea mai mult timp.

De ce a ales să își mute fiul la o școală privată

– Cu temele cum vă descurcați?

Ne descurcăm mai greuț, că nu ne plac. Nu știu cui i-au plăcut temele, sincer, n-am întâlnit om până acum, dar mie îmi place fix așa cum e David, pentru că mi se pare că e un băiat foarte inteligent, nu că e al meu sincer acum, și că nu știu…

– Îl duceți la școală privată sau la școală de stat?

Am reușit să fac permutarea aceasta și mă bucur foarte tare pentru că e lângă casă și ăsta a fost motivul pentru care am decis să îl mut la o școală privată, plus faptul că face școala în engleză. Mă ocupa mai mult eu de el, înainte se ocupa mama mea care era învățătoare la fosta la școală, dar se certau foarte tare pe teme, pe lecții. Consider că relația bunică-nepoți trebuie totuși să fie strict relație de familie.