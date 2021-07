Ana Bene se iubește cu o altă ispită de la Insula Iubirii, după despărțirea de Andi Constantin? „Am zis DA de trei ori”

Ana Bene are o relație cu o altă ispită de la Insula Iubirii? Aceasta s-a afișat cu un alt fost participant de la această emisiune, așa cum a fost și Burlacul, Andi Constantin.

Ana Bene se iubește cu o ispită de la Insula Iubirii, după despărțirea de Andi Constantin?

Ana Bene s-a despărțit de curând de Andi Constantin, dar se pare că și-a găsit fericirea în brațele altui bărbat, după cum stau mărturie fotografiile puse de ea pe contul său de Instagram.

Astfel, ea a pus niște imagini sugestive în care se află alături de Raul Popa, și el fostă ispită la Insula Iubirii. Mai mult, ea a publicat imagini cu niște flori și cu o descriere care sugerează că ar fi fost cerută în căsătorie de acesta.

Că este doar o glumă făcută de aceasta sau nu, cert este că Ana Bene pare foarte fericită în brațele acestuia, după despărțirea de Andi Constantin.

De ce s-au despărțit Andi Constantin și Ana Bene

La scurt timp după revenirea în România, . Astfel, emisiunea Burlacul nu s-a terminat cu o căsătorie, pentru că Andi Constantin spunea că nu este pregătit pentru acest pas.

Totuși, după despărțire cei doi au rămas prieteni și Andi Constantin spunea că cea care a câștigat emisiunea de la Antena 1 va rămâne mereu specială pentru el.

„Ana e o femeie puternică și o persoană foarte dragă mie, o persoană de încredere, un om pe care îl admir. Relația noastră este acum una de prietenie, bazată pe sentimente sincere.

Avem și vom avea întotdeauna o conexiune reală pe care o voi prețui foarte mult.

Consider că suntem două persoane mature și întelegem că, deși ne asemănăm din foarte multe puncte de vedere, acest lucru nu garantează succesul într-o relație”, a spus Andi Constantin.

De asemenea, el și-a asumat faptul că e vina sa că relația dintre ei nu a mers.

„Ea nu are nici o vină, nu cunosc persoană mai bună ca ea. În schimb, eu, dacă sunt vinovat de ceva, este că am făcut ceea ce am simțit și dacș pentru asta sunt de condamnat, atunci sunt aici pentru judecata voastră”, a mai spus el.