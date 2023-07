Ana Morodan rupe tăcerea. Adevărul despre accidentul rutier provocat: ”Asta m-a speriat”

Ana Morodan rupe tăcerea și vorbește despre accidentul rutier provocat în urmă cu trei luni de zile. Ce s-a întâmplat atunci când vedeta se afla la volanul mașinii sale? Multe persoane au avut o surpriză neplăcută când au aflat.

Ana Morodan, dezvăluiri despre accidentul rutier provocat

Un scandal imens avea să înceapă atunci când oamenii legii au constatat că aceasta a condus sub influența substanțelor interzise.

ADVERTISEMENT

Mai apoi, vedeta a recunoscut că a consumat niște pastile prescrise de medic. Chiar și așa, ea s-a ales cu trei dosare penale. Timpul a trecut, iar noi amănunte ies la suprafață. Se pare că Ana Morodan trecea printr-o perioadă dificilă la acel moment.

Într-o postare pe contul personal de socializare, aceasta le-a povestit fanilor săi că la momentul accidentului nu mai știa de ea. Mai exact, aceasta a pierdut controlul asupra acțiunilor, implicit asupra ei.

ADVERTISEMENT

Ana Morodan nu își mai amintea nimic atunci, nici măcar cum a ajuns în mașină. Tocmai din acest motiv, a fost extrem de speriată. Acum însă, vedeta recunoaște că a renunțat la calmant și că se simte mai bine.

”Voiam să vă spun cum am renunțat la calmant. În primul rând, a fost șocul faptului că în episodul respectiv (nr. în momentul accidentului) eu nu am știut de mine. Nu am avut control asupra mea, asupra acțiunilor, nu am mai ținut minte ce am făcut, cum am ajuns în mașină. Pentru că te face să-ți pierzi memoria de scurtă durată, și asta m-a speriat”, a povestit Ana Morodan.

ADVERTISEMENT

Vedeta se simte un al om acum

Totodată, de la accidentul respectiv, Ana Morodan spune că nu a mai participat la evenimente și nici nu s-a mai întâlnit cu oameni ori clienți. Se simte un cu totul alt om acum, iar cei din jurul ei observă de asemenea acest lucru.

Mai mult de atât, ea povestește că încă ia un tratament pentru anxietate. Evident, acesta la recomandarea medicului. ”Sunt complet alt om, îmi spun asta și prietenii mei, și n-au trecut decât patru luni. Dar să știți că eu încă am un tratament pentru anxietate, recomandat de medic”, a mai spus Ana Morodan, pe contul personal de Instagram.