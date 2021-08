Ana Porgras și Jador, relație secretă? Zanni de la Survivor România a dat cărțile pe față

Protejatul lui Alex Velea susține că fosta gimnastă nu a avut sentimente sincere pentru el, ci doar a jucat o carte pentru a câștiga capital de imagine, pentru a fi vedetă, în schimb artistul a iubit-o.

ADVERTISEMENT

În plus, este convins că Ana Porgras a căutat să aibă parte de faimă, motiv pentru care ar fi acceptat să apară în repetate rânduri în compania unui alt coleg de la Survivor România.

Concret, Zanni a mărturisit că frumoasa brunetă ar fi avut o relație secretă cu Jador, apărând în podcastul lui după ce a fost eliminată din Republica Dominicană.

ADVERTISEMENT

Ana Porgras și Jador de la Survivor România s-au iubit? Ce a declarat Zanni

Mai mult decât atât, Zanni a mai precizat că Ana Porgras i-a spus că s-a îndrăgostit de el,la un moment dat, însă a negat absolut totul atunci când a ieșit din competiția sportivă de la Kanal D și a ajuns în țară.

„Ea a vrut să fie vedetă, să se asocieze cu mine. Sunt convins că m-a și iubit, sunt convins că i-a și plăcut de mine, dar până într-un punct. Ea voia mai mult de atât, mai mult decât Zannidache ăla care are doar 1,70…

ADVERTISEMENT

Și putea mai mult, poți să ai un bărbat care are mai mulți bani, care are o mașină mai luxoasă, care e mai musculos, mai înalt, că fiecare femeie vrea să se vadă lângă unul care e mai impunător. «Zannidache are doar 1,70, e slăbuț.

E caterincă, dar parcă aș vrea să stau și eu lângă unul în dreapta în BMW, parcă aș vrea să fie unul mai cu mușchi», când iese pe stradă cu el să se mândrească cu el. A ajuns în țară și ce a făcut Ana Porgras?!

ADVERTISEMENT

S-a dus la Jador în podcast-uri, s-a dus să mai ciupească și ea puțin din faimă. Am auzit că i s-a blocat contul, cont care a bubuit în urma reacției mele de la Survivor. Eu chiar am suferit că a ieșit ea din competiție.

Eu chiar am trăit povestea aia. Ea nu a trăit-o, pentru ea a fost povestea perfectă ca să fie și ea vedetă”, a dezvăluit Zanni în emisiunea „În oglindă”, de la .

ADVERTISEMENT

Zanni a mai ținut să mai adauge că Ana Porgras i-a reproșat că nu poate să tacă, câștigătorul de la Survivor România fiind genul de persoană sinceră, care dă cărțile pe față.

Fostul Faimos de la Kanal D își asumă toate cele dezvăluite până acum, chiar dacă este conștient că nu toată lumea nu va accepta cele scoase la iveală.