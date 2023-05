ANAF, ofertă de nerefuzat pentru români. Cu cât vinde un BMW X5, prețul este foarte mic

În mai puțin de trei săptămâni, cei aflați în căutarea unor autovehicule la prețuri foarte bune au prilejul de a cumpăra, din ”parcul” auto al ANAF, un BMW X5 cu un preț foarte mic. Fiscul mai scoate la vânzare prin licitație și alte mașini de diferite mărci.

BMW X5, vândut de ANAF cu un preț foarte mic

prin intermediul serviciilor teritoriale. De această dată atrag atenția câteva oferte de nerefuzat din partea de vest a țării.

Pe data de 24 mai, D.G.R.F.P. (Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice) Timișoara, prin intermediul A.J.F.P. Timiş, organizează, în orașul de pe Bega, o licitație care nu trebuie ratată.

. Prima este un BMW X5, berlină, cu 5 uși. Bolidul are an de fabricație 2005, cutie de viteze automată, transmisie spate. Mașina se află în stare bună, având o capacitate cilindrică de 2993. Prețul de pornire al licitației este de 15.890 lei, undeva la 3.000 de euro.

Cei care vor o mașină aproape nouă, au posibilitatea de a opta pentru un vehicul marca Hyundai L120 berlină cu 5 uși. Aceasta are ca an fabricație 2020, cutie de viteze manuală, transmisie spate și volan pe stânga.

Autoturismul este pe benzină și se vinde în stare bună, cu o capacitate cilindrică de 1248. Dat fiind anul de fabricație 2020, prețul de pornire de licitație este ceva mai piperat, 31.774 lei, circa 6.000 de euro.

Tot la Timișoara, dar pe 23 mai, se mai scot la licitație un Opel Corsa (an 2005) – 5.700 de lei, un Volkswagen e-Up (an 2007) – 11.164 de lei și un scuter Honda Vision (an 2016) – 4.294 de lei. Detalii, .

Informații utile pentru cei interesați de aceste licitații ANAF

vine cu informații extrem de importante pentru cei interesați să achiziționeze astfel de vehicule. Ei trebuie să știe că, până la termenul licitației, trebuie să prezinte oferte de cumpărare.

De asemenea, pentru participarea la licitație, ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente:

