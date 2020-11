ANAF scoate la licitație peste 50 de autovehicule. BMW X5 la 300 de euro, dar și o Dacia 1310 pentru nostalgici

ANAF scoate la vânzare prin licitație 51 de autoturisme, majoritatea prețurilor de pornire fiind modice.

De exemplu, un Audi A4 sau un BMW X5 pornesc de la 300 de euro, un Volvo valorează 250 de euro în timp ce un VW Bora face 160 de euro.

Agenția Națională de Administrare Fiscală va scoate la vânzare cele peste 50 de automobile prin intermediul serviciilor teritoriale.

Zeci de mașini scoase la vânzare de ANAF

Serviciile teritoriale cu sediul în municipiul Timișoara, dar și Suceava, sunt locurile unde românii pot licita pentru un autoturism.

Așadar, din totalul celor 51 de autoturisme scoase la vânzare, a căror listă completă poate fi vizionată AICI, se fac remarcate următoarele:

Un Citroen Picasso (2007) la 1000 de lei, o autoutilitară Hyundai (2003) la 1300 de lei, un BMW X5 (2001) la 1500 de lei, un Ford Mondeo la 800 de lei,

Pe listă este trecută și o Dacia 1310, fabricată în 1990, la prețul de 600 de lei, un chilipir pentru nostalgici. De asemenea, este scos la licitație un autocar Neoplan din 1987 la 5000 de lei, dar și un Mercedes 230 CE din 1989 la 1500 de lei.

La fel de interesant arată anunțul de scoatere la licitație a unei autoutilitare Mercedes-Benz Vito, an fabricație 2011, motorizare 2148 centimetri cubi, motorină, culoare albastru, neînmatriculată, cu certificat de înmatriculare, dar fără carte de identitate, la prețul de 2500 lei (TVA inclus).

Printre cele mai scumpe mașini se fac remarcate un Peugeot 207, an fabricație 2006, la prețul de 11.602 lei (TVA inclus), un BMW 530 D, an fabricație 1999, motorină, la prețul de 8032 lei (TVA inclus), o Lancia Kappa 2,4 TDS, an fabricație 1997, motorină, la prețul de 10710 lei (TVA inclus), dar și un Ford Focus, an fabricație 2001, motorizare 1598 centimetri cubi, benzină, alb, la prețul de 3570 de lei (TVA inclus).

