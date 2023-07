Anamaria Prodan, anunț neașteptat după ce și-a șters tatuajul cu Laurențiu Reghecampf: ”Sper să încheiem războiul ăsta”

Anamaria Prodan a decis să renunțe la tatuajul cu fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf. Deși anterior spunea că reprezintă trecutul, după ceva discuții, vedeta a hotărât că e mai bine să scape de el.

Anamaria Prodan și-a șters tatuajul cu Laurențiu Reghecampf

Anamaria Prodan spune că a discutat cu copiii săi referitor la acest aspect. În final, după o ”ședință în familie”, s-a luat decizia că . Asta nu înseamnă însă că impresara îl va uita pe fostul ei soț.

Pentru ea, Laurențiu Reghecampf va rămâne în suflet, având în vedere că i-a dăruit un copil de vis. De asemenea, aceasta a ținut să îi mulțumească antrenorului pentru familia pe care i-a oferit-o.

În același timp, impresar speră ca războiul să se încheie odată cu acest pas. „Consider că este un capitol încheiat al vieții mele. M-am gândit foarte mult și eu și copiii dacă să-l scot sau nu.

După ce am făcut o ședință așa cum facem noi de obicei, ședință în familie, am hotărât că este ok să-l scot de pe pielea mea. Dar Laur va rămâne parte din noi, nu pe pielea mea, ci prin faptul că mi-a dăruit un copiil de vis.

Îi mulțumesc încă o dată pentru acest lucru minunat pe care l-a făcut în relația cu mine. Și sper ca de azi înainte să încheiem războiul ăsta care nu face bine nimănui, iar copiii suferă teribil”, a mărturisit Anamaria Prodan, pentru Antena Stars.

Ce așteptări are vedeta de la fostul ei soț

În ce relații au rămas impresara și fostul ei soț? Mai mult de atât, vedeta speră ca antrenorul să păstreze o relație bună cu fiul său. Iar același lucru e valabil și în cazul celorlalți copii.

Printre altele, ea a mai adăugat că a fost dificil de construit un adevărat imperiu. Tocmai din acest motiv, ar fi corect ca Laurențiu Reghecampf să nu uite ce s-a întâmplat și să își respecte fosta familie.

”Îmi doresc tare mult să poate să îi scoată în lume, să poată să stea la masă cu ei, să meargă peste tot în vacanțe cu ei. Cred că așa face un om care, într-adevăr, are minte și, într-adevăr, înțelege ce a constuit în ani alături de mine. Și cred eu că nimeni de pe pământul ăsta nu va înțelege cât de greu ne-a fost să construim ceea ce noi doi am construit”, a mai adăugat ea.