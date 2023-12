Anamaria Prodan, dezvăluiri de alcov! Cine e bărbatul pe care îl iubește acum

Anamaria Prodan pare să se fi lecuit să își expună public relațiile. După ce ultimele două au eșuat, acum, impresara pare să își fi găsit liniștea alături de un bărbat misterios. În exclusivitate pentru FANATIK, ea a vorbit despre iubitul pe care îl are, evitând însă să îi dea numele.

Anamaria Prodan are un iubit misterios

Anamaria Prodan susține că și-a refăcut viața. Dar, de asemenea, ne-a spus ea, cel puțin pentru o perioadă, bărbatul care îi este acum alături va fi păstrat ”la secret”. Iar decizia cu pricina nu a luat-o singură, ci după ce s-a sfătuit cu cei trei copii pe care îi are.

”Am decis și eu, și copiii mei, să rămân doar eu în prim plan. Așa trebuia să o fac de la început. Este cineva în viața mea, este normal. Este un om care nu face parte din lumea asta. Nu este un golan, nu este un om fără școală. Este un om integru, un om puternic care nu este deloc interesat să fie în prim plan.

Bărbatul meu are însă un plus față de mulți alții. Are foarte multă demnitate și foarte multă școală. Eu zic că are tot ceea ce îi trebuie unui bărbat. E de vârstă apropiată cu mine. Niciodată nu o să mai îmi iau un bărbat mai mic decât mine. Trebuie să fie cineva care să mă susțină, care să mă ajute.

Trebuie să am ce să învăț de la el. Să facem o echipă în adevăratul sens al cuvântului, să nu trag doar eu la căruță. Să nu îl adun mort de beat de prin cârciumi, să nu vină cu prostituate acasă, să nu primesc telefoane și poze…”, spune, în exclusivitate pentru FANATIK, Anamaria Prodan.

Ce regrete are Anamaria Prodan din relația cu Laurențiu Reghecampf

Chiar dacă și-a refăcut viața, că o încearcă anumite regrete cu privire la fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf. Iar experiența din căsnicia încheiată cu mare scandal o face acum să fie și mai circumspectă cu privire la expunerea relației pe care o are.

”De fiecare dată când mi-am expus viața, s-au întâmplat numai rele. Și poate dacă îl lăsam pe fostul soț acolo unde îi era locul și nu-l făceam `soare` și `lună` și `stele` și nu îl băgam prin reality-show-uri să devină cunoscut și să îi fac o imagine din care trăiește și astăzi, crede-mă că nu îl băga nimeni în seamă.

Poate rămânea în Liga a doua, fără liceu terminat și așa mai departe. A fost greșeala mea. Și astăzi o regret pentru că aceste fete antrenate în oraș stau și pândesc gâștele astea de bărbați care își distrug imaginea și familia. Iar finalul lor va fi întotdeauna cumplit”, mai spune Anamaria Prodan.

Impresara, declarație de dragoste pentru Giulești

Cu viața refăcută, că se poate ocupa mai bine ca niciodată de afaceri. A investit, dezvăluie impresara, într-o academie de fotbal pentru copii, iar acum vrea să patroneze și o echipă de minifotbal. Între timp, desigur, are grijă să urmărească cu atenție ce se petrece în fotbalul de la noi.

”Perla coroanei mele este Nicușor Stanciu. E, de fapt, perla coroanei fotbalului românesc. Normal, noi suntem împreună de atâția ani, cât de mult s-a ridicat el, m-am ridicat și eu. În general, eu iau 10% din contract. Nu am să vorbesc niciodată, nu o să spun cât am făcut”, spune ea.

În altă ordine de idei, ne-a mai spus Anamaria Prodan, lupta din acest sezon de Liga I se duce între FCSB, CFR Cluj și, speră ea, Rapid București. De altfel, pentru echipa din Giulești, sexy-impresara a făcut o adevărată pasiune. ”Iubesc spiritul Rapidului, are cea mai frumoasă galerie din țară. Și o spun eu, care sunt dinamovistă”, este declarația de dragoste alb-vișinie făcută de Anamaria Prodan.