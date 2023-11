Anca Dimancea a dezvăluit zodiile care vor avea un an de vis. Vești foarte bune pentru 3 nativi, norocul e de partea lor

Anca Dimancea a dezvăluit zodiile care vor avea un an de vis. Sunt vești foarte bune pentru trei nativi. Iată care sunt acestea!

Zodiile care vor avea un an de vis. Ce a transmis Anca Dimancea

Șobolan

Șobolanul are steaua opt și este una dintre zodiile care are parte de un an special. „Puteți să dărâmați munți”, a spus Anca Dimancea la WowNews.

Este un an oportun pentru a face tot ce își doresc, să dezvolte proiecte noi de care simt că sunt legați într-un fel sau altul.

Practic, pot să vadă îndeplinit tot ce își doresc, a spus astrologul. Există șanse și să vă căsătoriți sau să faceți un copil în 2024.

Bivol

Are steaua 6 a norocului divin. Este necesar să își folosească intuiția și să stabilească dinainte un plan pentru a stabili ce să facă să iasă învingători. Este un an bun pentru Bivoli dar trebuie să își facă planuri înainte de a începe munca.

Este momentul în care se rezolvă unele situații complicate, în afaceri, în parteneriate și în dragoste, chiar și cu sănătatea.

Tigru

Tigrul, la fel ca Bivolul, trebuie să își asculte intuiția în , adică anul 2024. Trebuie să analizeze situațiile din viața lor și să nu se aventureze în nimic.

Mai întâi trebuie să îți faci un plan și apoi să îl urmezi. „Nu te arunca cu capul înainte”, îi sfătuiește Anca Dimancea pe nativi.

De asemenea, au un noroc divin în noul an. Trebuie să își asculte și intuiția în primul rând și să facî o analiză a ultimilor ani, pentru a vedea ce ar trebui schimbat.

„Pe lângă intuiție și noroc divin, trebuie să își revizuiască activitatea din ultimii 20 de ani pentru a avea un început frumos. Trei zodii extrem de favorizate”, a spus astrologul, conform sursei citate anterior.