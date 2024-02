Anca Dimancea anunță singurele zodii cu mare noroc. Vine o perioadă neașteptată pentru acești cinci nativi

Anca Dimancea anunță singurele zodii cu mare noroc. Se pare că 5 nativi sunt protejați de astre în perioada următoare și trebuie să profite din plin de tot ceea ce li se oferă. De asemenea, trei nativi pot avea o legătură specială.

Anca Dimancea anunță singurele zodii cu mare noroc

Anca Dimancea a vorbit despre luna de Tigru și anul de Dragon. Se pare că acest lucru aduce o perioadă neașteptată pentru mai mulți nativi.

ADVERTISEMENT

Șobolanul este una dintre ele. Acești nativi sunt puternici și de asemenea, dacă reușesc să se și împrietenească cu un Tigru, atunci totul se va aranja așa cum își doresc, spune Anca Dimancea.

„Este o lună fabuloasă. Ei încep cu dreptul acest an minunat. Au niște stele de putere acum. Tot ce le mai trebuie lor este să se întovărășească fie cu un Tigru, care are starea 6, fie cu un Bivol”, arată astrologul.

ADVERTISEMENT

Iar de aceeași beneficii se bucură și Bivolii. Și ei se numără printre cele 5 zodii care au noroc. Sunt puternici, atât fizic cât și psihic. De asemenea, pot să facă orice schimbare doresc, pentru că lucrurile bune sunt de partea lor.

„Și pentru ei este minunat. Au foarte multă putere, putere interioară și putere fizică care îi susține, plus că vine prosperitate în sectorul lor. Își pot schimba și locul de muncă dacă doresc”, a spus Anca Dimancea despre Bivoli.

ADVERTISEMENT

Evident, una dintre cele 5 zodii norocoase este și Tigrul, având în vedere că e luna lui. Se anunță prosperitate, o mulțime de lucruri benefice, șanse importante, dar și alte surprize extrem de plăcute.

„Este și luna lui. Are energie, putere, are un scop definit. Are steaua 8 ca și Bivolul și , vin niște lucruri extraordinar de benefice, dar care îi iau cam pe sus. Vin niște șanse noi, niște lucruri grozave care nu ar trebui scăpate”, a mai adăugat astrologul.

ADVERTISEMENT

O lună extraordinară pentru Cal

Calul are și el parte de o lună extraordinară și de noroc din plin. De asemenea, are asupra lui și o stea de prosperitate care va aduce numai lucruri benefice. Important este însă ca acești nativi să nu se mai agite și să lase lucrurile să vină de la sine.

„O lună extraordinar de bună. E lună de aliat. În al doilea rând, ei au o stea nouă, o stea de prosperitate. Vine cu mult potențial de foc. Se cam agită. Să fie mai puțini neliniștiți, să se mai calmeze, să se gândească la ceea ce au de făcut, să își facă niște planuri”, menționează Anca Dimancea.

Iar ultima dintre cele 5 zodii care au noroc este Mistrețul. Va avea un an bun, exemplar de altfel, în care o să își găsească inspirația. Este important să se bucure de tot ceea ce primește și să se aștepte chiar la lucruri mai frumoase.

„O duce exemplar. Se anunță un an bun. Intuiție, inspirație și la locul de muncă și în plan personal. Trebuie să vă bucurați de această lună din plin cu tot ce vine spre voi, chiar dacă nu pare atât de grozav din prima. Are un rost ceea ce se întâmplă”, adaugă astrologul, la .

Pentru Dragon, Anca Dimancea anunță o lună fabuloasă pe plan amoros. Acești nativi au noroc în dragoste, atrag atenția și de asemenea, vor avea succes, fie la interviuri pentru muncă, fie la examene.

Iepurele pe de altă parte poate avea probleme pe partea de comunicare. Nu e o lună rea pentru el, dar este important să fie calm, tolerant și de asemenea să aibă grijă cum comunică cu cei din jurul său.

Șarpele în schimb este bine să evite deciziile importante în această perioadă. De cealaltă parte, Oaia și Maimuța sunt predispuse la anumite probleme de sănătate, astfel că trebuie să fie atente.

Câinele în schimb primește o recomandare din partea astrologului. El trebuie să își asculte intuiția mai mult ca oricând de această dată și să nu mai reacționeze impulsiv în anumite situații.