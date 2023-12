Anca Dinicu, dezvăluri din relația cu Mihai Bendeac: ”Chimie bună”

De ziua ei, frumoasa actriță Anca Dinicu ne dezvăluie detalii neștiute despre viața personală. Aflăm cum a ajuns să joace în proiectul În puii mei și ce film urmează să facă cu Mihai Bendeac.

Anca Dinicu, dezvăluiri din relația cu Mihai Bendeac

Astăzi, 9 decembrie, Anca Dinicu împlinește 34 de ani. Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, frumoasa actriță face dezvăluiri exclusive despre colaborarea ei cu Mihai Bendeac și despre dezamăgirile din carieră.

ADVERTISEMENT

Aflăm că, din punctul ei de vedere, bărbatul perfect nu există și aflăm pe cine a iubit timp de 8 ani. Anca Dinicu nu se consideră o mare frumusețe și ne povestește despre problemele psihice pe care le-a avut acum câțiva ani.

“La 34 este mai bine că niciodată, odată cu anii aduni experiențe noi și te îmbogățești spiritual. Viața mea este una cât se poate de normală, încerc pe cât posibil să îmi ușurez existența, să exclud factorii de stres și să fiu din ce în ce mai creativă. Mă bucur de fiecare zi căci asta e darul suprem.

ADVERTISEMENT

Anca este mai atentă, nu-și mai pierde energia în tot felul de contexte, a învățat să fie răbdătoare, să spună Nu, știe ce-i face bine și ce nu. Am pierdut din tinerețe, evident, dar am câștigat ceva ce nu poate fi cuantificat, bucuria de a trăi. Privesc spre trecut cu înțelegere și spre viitor cu ochii larg deschiși. Momentan îmbrățișez prezentul și sunt recunoscătoare”, spune Anca Dinicu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Anca Dinicu, actriță din întâmplare

“Spre actorie m-a împins vecina mea care m-a dus la o școală particulară de actorie după ce m-a văzut la serbare. Eu eram domnul Goe și, după festivitate, mi-a spus trebuie să fiu actriță. Am început totul în joacă, ca hobby, dar s-a dovedit că asta trebuia să mi se întâmple.

ADVERTISEMENT

La debutul cu Boeing-Boeing eram verde la față de emoții. Era pentru prima oară când vedeam în sală atâta lume. Mă uitam printr-o găurică din perdea. Îmi amintesc că am intrat în scenă mai devreme decât trebuia și mi-a stat inima în loc pentru câteva secunde.

Problema era că, dacă mă vedea actrița care era deja în scenă, se termina spectacolul cu jumătate de oră mai devreme. Am avut și atunci noroc și nu a sesizat nimeni greșeala mea”, ne spune , în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

“Avem o chimie bună”

Într-o zi, Bendeac i-a propus Ancăi să joace în producția În puii mei. Având foarte multă încredere în Mihai Bendeac, Anca Dinicu a acceptat imediat. Mărturisește că rolul Gina Felea, din Băieți de oraș, a fost dragoste la prima vedere și că are aceeași bucurie de a trăi ca personajul interpretat.

“Relația mea cu a început odată cu colaborarea mea în cadrul emisiunii În puii mei. Colegul meu, Vlad Drăgulin, mă recomandase și era presiune mare. După prima zi de filmări m-au chemat și mi-au spus că vor o colaborare de lungă durată. Mi-a plăcut în echipa încă de la început și nu a fost niciodată vreun moment în care să mă simt în plus.

Da, eu și Mihai avem o chimie bună. Am făcut împreună teatru, serial, emisiune, reclame și urmează și un film. El este cel tipicar, dar cred că asta ajută enorm în construcția unui proiect. Dacă nu ești atent la detalii se pierde din calitate și este păcat. Relația actor/regizor nu cred că trebuie să vină din studierea elementelor convenționale, ci a celor extraordinare.

Mă așteptam să fie mai dificil, pentru că știu cât e de perfecționist și îmi era frică să nu-l dezamăgesc. Dar mai ales voiam să mă ridic la nivelul așteptărilor. Mihai mi-a oferit cele mai frumoase roluri și mă bucur de experiența de a lucra împreună, de fiecare dată când avem ocazia. Pentru că e un izvor de creație, imaginație și o bună sursă de inspirație. Dacă ești actor, fă în așa fel încât măcar o dată în viață să joci în regia lui”, spune Anca Dinicu despre Mihai Bendeac.

Prima dragoste nu se uită niciodată

În viața personală aflăm când s-a îndrăgostit artista prima dată și că bărbatul perfect ar trebui să o respecte și să aibă o comunicare foarte bună cu ea.

“Prima oară m-am îndrăgostit la 6 ani, și am fost îndrăgostită de același băiat timp de 8 ani de zile. Era colegul meu de clasă, pe care îl știam de la grădiniță, și îmi scriam numele lui pe fiecare pagină din jurnal. În continuare suntem prieteni” își amintește Anca Dinicu.

Acum 2 ani a fost cerută în căsătorie dar regia pusă la cale de fostul partener nu a fost pe placul actriței. Aflăm detalii despre depresia pe care a traversat-o sărbătorita de azi și dacă frumusețea a contat sau nu în meseria ei.

“Un moment greu s-a întâmplat atunci când am fost în depresie. Am reușit să trec peste cu ajutor. Ajutor din partea familiei și doctorilor. Nu a fost un proces ușor dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că a trecut și știu că nu se mai întoarce.

Recunosc că nu am fost o frumusețe rară. Cu siguranță contează aspectul fizic în meseria mea. Tot ce am putut să fac a fost să nu oscilez dramatic cu kilogramele și să am grijă de tenul meu. În rest, așa m-a făcut mama și nu am nici un merit” , declară Anca Dinicu, în exclusivitate pentru FANATIK.