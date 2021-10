Anca Serea a vorbit deschis despre religia sa: “Toți mă întreabă dacă sunt sectantă”

Anca Serea le-a răspuns celor care au întrebat-o dacă este sectantă, având în vedere că este mamă a șase copii. Prezentatoarea de la Prima TV a precizat pe blogul său că este de religie ortodoxă și o persoană ”cu frica lui Dumnezeu”.

Mai mult, Anca Serea se descrie precum Drept urmare, de aici și dorința de a aduce cât mai mulți pe lume.

Anca Serea: ”Nu mă mai las afectată de reproșuri”

Anca Serea nu se mai lasă afectată de răutățile celor din jur legate de religia căreia aparține. Soția lui Adrian Sînă a mai dezvăluit și că merge, adesea, la biserică.

ADVERTISEMENT

”Am primit nu o data intrebarea daca sunt sectanta pentru ca am ales sa fiu mama nu a unui singur copil, ci a sase. Sunt o persoana normala, ca si voi, careia pur si simplu ii plac copiii si adora sa fie mama. Dar religia nu este un subiect de discutie.

Mi s-a intamplat in decursul carierei mele sa primesc o multime de intrebari pe aceasta tema, uneori formulate sub forma de reprosuri sau acuzatii. Desi am ajuns sa nu ma mai las afectata de ele, nu neg faptul ca ma deranjeaza ca atat de multi oameni se gandesc la aceste lucruri si sunt atat de interesati de religia mea.

ADVERTISEMENT

Am raspuns deja ca sunt de religie ortodoxa si, mai mult decat atat, sunt un om crestin, cu frica de Dumnezeu. Intotdeauna am crezut in puterea binelui si in faptul ca ce semeni aia culegi, asa ca aplic in fiecare zi din viata. De fiecare sarbatoare importanta, dar si duminica sau pur si simplu cand simt nevoia sa imi eliberez sufletul merg la biserica si am norocul de a fi aproape de Manastirea Cernica. Insa nu consider ca acest lucru trebuie discutat sau dezbatut si nici nu ma consider datoare sa ma explic”, a explicat Anca Serea pe

Totodată, Anca Serea este de părere că religia este o alegere personală, un subiect sensibil care poate genera conflicte, tocmai pentru că este diversificată.

ADVERTISEMENT

”Pentru ca religia este o alegere personala, intima, care nu se justifica. Am ales sa scriu acest articol tocmai pentru acest motiv. Traim in niste vremuri in care etniile, credintele si religiile sunt foarte, foarte diverse.

Insa chiar daca este vorba de rude sau de prieteni apropiati, nu este problema nimanui cui alegi sa te rogi. Este un subiect, care alaturi de politica si sex, nu se discuta, este tabu. O discutie pe una dintre aceste teme, chiar daca pare nevinovata, poate ajunge sa jigneasca o persoana si sa pari ca o hartuiesti sau ca o discriminezi.

ADVERTISEMENT

Atunci cand vorbesti cu cineva despre lucrurile in care crede, nu vei ajunge sa il convingi sa isi schimbe parerea si sa se converteasca, iar oamenii au tendinta sa evite astfel de conversatii pentru ca reprezinta un subiect sensibil, ce poate starni disconfort”, a mai precizat Anca Serea.

Anca Serea își dorește și al șaptelea copil

Anca Serea nu se dă în lături de a da naștere și celui de Atât ea, cât și soțul ei își doresc acest lucru.

ADVERTISEMENT

”Ne dorim și al șaptelea copil, dar deocamdată este devreme. Nu vreau să fie o surpriză pentru nimeni și, ca de fiecare dată, las acest capitol deschis”, declara în 2019 Anca Serea pentru