Anca Serea, din nou pe mâna medicilor. Ce proceduri delicate i s-au aplicat

Anca Serea a ajuns din nou pe mâna medicilor după ce, în ulima perioadă, ea a trecut tot mai des pragul spitalelor. De acestă dată, vedeta a fost supusă unor proceduri ceva mai delicate.

Soția lui Adi Sînă le-a povestit fanilor pe rețelele de socializare întreg episodul delicat. Bruneta a recunoscut că a fost foarte stresată, nu a dormit și s-a despărțit în lacrimi de bebelușul ei.

Toată experiența a fost filmată și prezentată pe Facebook. Ea le spune fanilor că cele două proceduri la care a fost supusă, endoscopie și colonoscopie, au speriat-o destul de serios.

Anca Serea, din nou la spital: „Am avut atacuri de panică și mi-am făcut tot felul de scenarii”

De data acesta, procedurile la care a fost supusă soția componentului de la Akcent au fost destul de delicate și au necesitat anestezie totală. Anca a fost mai mult decât speriată, dar totul s-a terminat cu bine. Ea a înregistrat un filmuleț în care le vorbește fanilor de pe patul de spital.

„Am făcut colonoscopie și endoscopie de care mi-era foarte, foarte frică. (…) Totul este bine, dar trebuie să recunosc că în ultimele zile am avut atacuri de panică și mi-am făcut tot felul de scenarii. (…) Le-am făcut cu anestezie totală și nu am simțit nimic”, povestește mama eroină în clipul de pe rețeaua de socializare.

Soții Sînă sunt foarte activi în mediul virtual și au făcut un obicei în a-și informa fanii cu privire la viața lor de zi cu zi, iar numeroasele probleme medicale pe care Anca le-a avut în ultima perioadă le-au umplut paginile de postări în care își anunțau sau linișteau admiratorii.

Săptămâna trecută, frumoasa brunetă a fost victima unei anemii. Soțul acesteia a ținut să informeze internauții de această problemă. „Bună ziua! Nu este cea mai fericită zi din viața noastră, dar am ales să împărțim cu voi și momentele nefericite pentru că sunt sigur că sunteți interesați de soarta familiei noastre. Sunt la spital și aici este Ancuța”, a scris Adi în mediul online.

Ulterior, Anca a fost cea care a lămurit admiratorii celor doi cu privire la problemele cu care se confruntă. „Eu am o anemie care-mi dă bătăi de cap de foarte mulți ani și pentru că am un stil de viață, uneori nesănătos și foarte agitat, ieri mi-a fost foarte rău și am chemat salvarea. Hemoglobina mea acum este 5,8. Toate analizele mi-au ieșit perfecte, mai puțin cele de sânge pentru că hemoglobina este mare. Ieri era 6,3. Pentru că m-am simțit foarte slăbită, am luat decizia să mă internez și cel mai probabil voi avea parte de o transfuzie cu sânge, dar sunt ok”, a mărturisit ea.

Acestă anemie i-a adus mai multe momente neplăcute celebrei mame din showbiz-ul românesc. Ea a povestit un episod pe care l-a trăit în Bulgaria la începutul lunii august și care a speriat-o groaznic. Acesta a ajuns la spital după ce i s-a făcut rău în mașină, iar întreaga experiență a fost traumatizantă: „nu mai auzeam cu urechea dreaptă, nu mai vedeam cu ochiul drept, nu am mai putut să mișc mâinile și picioarele”, a dezvăluit ea într-un InstaStory.