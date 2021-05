Anca Serea, taxată dur de Raluca Bădulescu și Cătălin Botezatu: „Este prea băbuță”

Anca Serea a fost taxată dur de Raluca Bădulescu și Cătălin Botezatu din cauza ținutei cu care s-a afișat în mediul online, care este nepotrivită, în opinia celor doi jurați de la Kanal D.

În cadrul emisiunii lui Teo Trandafir, unde au rubrica lor specială, Raluca Bădulescu și Cătălin Botezatu au explicat de ce soția lui Adi Sînă a comis o mare greșeală vestimentară.

Prezentatoarea de la Prima TV a purtat o rochie albastră cu imprimeu geometric, la care a adăugat o pereche de sandale nude, o alegere total neinspirată pentru cei doi critici de modă.

Anca Serea, taxată dur de Raluca Bădulescu și Cătălin Botezatu

Raluca Bădulescu (46 de ani) și Cătălin Botezatu (54 de ani) nu au fost deloc impresionați de ținuta pe care Anca Serea a purtat-o recent.

Amândoi sunt de părere că partenera de viață a lui Adi Sînă arată ca la 20 de ani, un lucru de apreciat, din moment ce are șase copii. Cu toate acestea, jurații de la „Bravo, ai stil! Celebrities” nu au iertat-o pe brunetă pentru ținuta aleasă.

„Arată identic acum ca la 20 de ani. Ea, în loc să valorifice, să fructifice treaba asta, că o ajută fizicul, etc. și are și atâția copii. Bravo lor, să le trăiască. Sunt superbi copiii. Ea se îmbracă în zona asta (n.r. a bustului).

Are sânii foarte mari, lucru care e de bine. Este și foarte subțirică în rest și îmbracă gemenii, înfașă gemenii (n.r. sânii)”, a declarat Raluca Bădulescu la Teo Show de la Kanal D.

Cătălin Botezatu a completat-o pe colega lui de platou și a spus că nu este neapărat o problemă faptul că își ascunde bustul, însă rochia o face să pară mai în vârstă decât este în realitate, deși are o siluetă de invidiat.

„Acum nu o certăm că nu are decolteu, nu. Dar acum este prea băbuță”, a spus Cătălin Botezatu.

„Și restul corpului pare meschin pe toculețele alea”, a mai spus Raluca Bădulescu, iar Botezatu a fost de acord și cu această afirmație.

„Pentru că nu are talia (n.r. marcată). Lungimea rochiei este una incertă, urâtă și nefericită. Și săndăluțele alea sunt nefericite rău”, a adăugat creatorul de modă.

Raluca a încheiat și a spus că soția lui Adi Sînă obișnuiește să poarte astfel de ținute, după cum se poate vedea pe rețelele sociale: „Nu e bine. Am urmărit-o pe Instagram și are ținute 80% nefericite.”

Cum se menține Anca Serea la 40 de ani

Anca Serea a schimbat prefixul la începutul lui februarie și a împlinit 40 de ani, dar aspectul ei fizic nu îi trădează deloc vârsta, pentru că se menține foarte bine.

În plus, este mamă a șase copii, însă faptul că a născut de atâtea ori nu a împiedicat-o să arate cu 20 de ani mai tânără. Împreună cu Adi Sînă, Anca are patru copii: Noah (7 ani), Ava (5 ani), Moise (3 ani) și Leah (1 an).

Anca Serea a fost căsătorită cu afaceristul Filip Poplingher cu mulți ani în urmă, însă o boală gravă l-a răpus la doar 36 de ani. Împreună cu acesta, bruneta are doi copii, David (18 ani) și Sara (13 ani).

Întrebată cum reușește să arate atât de bine, Anca Serea a dezvăluit că are un regim alimentar cât mai sănătos, evitând carnea și dulciurile.

„Am două mese pe zi, evit carnea și dulciurile și încerc să le înlocuiesc cu legume, fructe și diverse semințe. Merg la sală, iar masajul este singurul lux pe care mi-l permit cu regularitate de mai bine de opt ani!

Câteva feliuțe de ananas crud mă ajută să evit problemele cu digestia. În plus, ananasul stimulează arderea grăsimilor și mă ajută să mă mențin în formă. Consum lămâi în cantități industriale.

Îmi place să mănânc citrice și lămâia nu-mi lipsește. Minim 2-3 lămâi pe zi. Fie le storc, le mănânc cu tot cu coajă sau le pun în apă caldă”, a declarat vedeta cu ceva timp în urmă, potrivit VIVA.