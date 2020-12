Anda Adam a divorțat în secret? Dovada că artista și soțul ei nu mai sunt împreună

Anda Adam a divorțat în secret de soțul ei, Sorin Nicolescu? Ei bine, gurile rele spun că da, deși cântăreața nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului. Despre despărțirea celor doi au fost discuții de câteva luni, însă în vară, vedeta a infirmat că s-ar fi separat de partenerul de viață.

Iată că lucrurile sunt tot mai clare în ceea ce privește relația de cuplu a artistei, căci de ceva timp, soțul vedetei nu mai apare în profilul său de Instagram, de parcă ar fi dispărut cu totul din viața ei.

Sorin Nicolaescu nu a mai fost văzut în compania Andei Adam de ceva timp, iar, la un moment dat, s-a zvonit că vedeta locuiește doar cu fiica sa, iar partenerul său de viață s-ar fi mutat la Constanța, în orașul său natal.

Discretă cu viața ei, Anda Adam a făcut declarații, în vară, despre despărțire, spunând că este în continuare căsătorită. Adevărul este că cei doi, de fapt, nu mai formează un cuplu și sunt separați de ceva timp. Este posibil ca divorțul fie să fi avut loc în secret, fie urmează să se întâmple.

Anda Adam, declarații despre divorț

„Nu divorțăm. Sunt niște aberații. Nu am depus actele. Cei care au scris, să îmi spună și mie la ce notar am depus actele că eu am uitat. Am auzit că s-a scris și că am stabilit pensia alimentară, doamne ferește.

Nu este nimic adevărat. Noi suntem bine. Eu acum sunt cu Evelyn, vobesc cu mama care este în America. Am multă treabă cu proiectele mele, am grijă și de fetița mea”, spunea Anda Adam, în vară, pentru wowbiz.ro.