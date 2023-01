Andi Constantin, sfat util pentru fratele său înainte de Survivor. Ce i-a spus ”faimosului” Remus Boroiu

Andi Constantin, fostul burlac de la Antena 1, a oferit detalii despre fratele său, Remus Boroiu, concurent în echipa ”Faimoșilor”, la Survivor România 2023.

Andi Constantin a mărturisit că a încercat să-i dea un sfat fratelui său, înainte să plece în jungla din Republica Dominicană. Mai exact, să ocolească tot ce este rău.

”Îi urez multă liniște și cumpătare, cum eu n-am avut, dar din greșeli se învață. Eu i-am dat un sfat, să fie «under radar», asta înseamnă să te ferești de belele în principiu”, a declarat fostul ”burlac” pentru Cancan.

Andi Constantin și-a îndrumat fratele să stea departe de lucrurile negative, referindu-se, de fapt, la o relaționare mai moderată cu cei din jur.

”Cele mai rele animale nu sunt animalele, sunt oamenii! De ceartă, de a fi pătimaș în discuțiile cu ceilalți oameni de a pune prea mult suflet, prea multă încredere. Cred că trebuie să fii moderat în relaționarea cu ceilalți”, a mai precizat tânărul.

Remus Boroiu este dincolo de competiția Survivor antrenor de fitnees. Până să ajungă să practice această profesie,

Remus Boroiu: ”Merg la Survivor cu gândul să mă întorc cu premiul cel mare”

Remus pare foarte determinat să câștige premiul de 100.000 de euro și este curios cum va evolua corpul său, în condițiile în care, în viața de zi cu zi îl alimentează corespunzător.

”Merg la Survivor cu gândul să mă întorc cu premiul cel mare, bineînțeles, însă nu sunt atașat de ideea asta și mă voi bucura de experiență, indiferent cât voi sta acolo. Știu exact cum o să resimtă corpul meu lipsa de nutrienți.

O singură dată am stat în junglă pentru 7 zile. Am stat fără mâncare și beam doar apă de izvor. Am rămas surprins să văd ce energie am, deci, se poate”, a declarat Remus Boroiu, pe rețelele de socializare, la începutul emisiunii.

Se poate urmări vreme de 3 zile, luni, marți și miercuri, atât pe sticlă, cât și pe platforma Voyo.

În jungla din Dominicană, participanții din cele două tabere, ”Faimoșii” și ”Războinicii”, stau pe o insulă pustie și iau parte la trasee, pentru a-și asigura hrana, imunitatea sau pentru a beneficia de reluarea legăturii cu cei dragi.