Andra Mihail de la Chefi la cuțite a dat detalii din relația sa de iubire: „Am unul și bun acasă”

Andra Mihail de la Chefi la cuțite este într-o relație foarte fericită. Fosta concurentă a mărturisit că este împlinită în relația ei, chiar dacă nu a dat detalii despre bărbatul care o face fericită zi de zi.

Andra Mihail de la Chefi la cuțite a spus că este fericită în relația ei, deși a trebuit să facă un anunț trist pentru fanii săi, acela că este „luată” și nu mai au nicio șansă de a o cuceri.

Despre iubitul ei, nu a vrut să dea mai multe detalii și nici nu a spus cine este, dar s-a limitit la a transmite că partenerul ei este „unul și bun”.

De asemenea, fosta concurentă de la Chefi la cuțite a spus că după participarea la emisiune a început lumea să o oprească pe stradă și să facă poze.

De asemenea, ea a început și un proiect, numit Sarea și Piperul, propria sa emisiune de gătit.

”Faptul că am participat la Chefi la Cuțite a fost super OK, chiar mi se părea foarte distractivă treaba aia, că te cunoștea lumea pe stradă, voia să facă poze cu tine. Mi s-a părut super funny și chiar tare.

După care, am început proiectul Sarea și Piperul. Am luat o pauză acum, pentru că fiecare are niște chestii de rezolvat pe plan personal. Eu cu o relație, mă rog, chestii de genul ăsta. Da, am o veste proastă pentru admiratorii mei, am unul și bun acasă”, a declarat Andra Mihail pentru .

Cu ce se ocupa Andra Mihail înainte de a fi bucătăreasă

Andra Mihail a fost mereu subestimată din cauza frumuseții sale și oamenii îi spuneau că sigur nu știe să gătească dacă îi place mereu să fie machiată și aranjată.

Doar că a demonstrat contrariul atunci când a intrat în . Dar înainte de a descoperi bucătăria, Andra Mihail a fost funcționar public vreme de doi ani.

„Sunt fost funcționar public. De ceva timp, mă ocup cu niște afaceri prin Constanța, pe timp de vară. A, fost funcționar public pe la 27 de ani.

Am lucrat pe două compartimente: fonduri europene și administrarea domeniului public și privat. Începusem să mă plictisesc. Mi-am dat seama că job-ul ăsta nu este pentru mine. Doi ani am lucrat”, a povestit Andra Mihail la Chefi la cuțite.