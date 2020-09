Andra ne încântă de 19 ani pe scenă. Mai ții minte cum arăta vedeta la începutul carierei?

Andra Măruță are 19 ani în industria muzicală românească. La 33 de ani, ea nu mai are nevoie de nicio introducere, fiind una dintre cele mai iubite și talentate cântărețe din România. Vedeta și-a început cariera la 14 ani și puțină lume își mai aduce aminte cum arăta la început de drum.

Primul videoclip al artistei a fost cel al melodiei „În noapte mă trezesc”, de pe primul său album. Putem vedea aici o tânără machiată discret și care dorește să pară puțin mai matură decât e, dar cu același zâmbet inconfundabil.

“Este ca și cum mi-ar fi rușine de ceea ce am făcut. Ăștia am fost, nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit. Nu am făcut nimic rău, nu am știut. De asta zic este întotdeauna loc de mai bine, să învățăm, să prindem experiență de la cei care într-adevăr cunosc”, a declarat Andra, cu câțiva ani în urmă, privind în înapoi fără regrete, conform ciao.ro.

Andra, o carieră de succes și o familie minunată

Pe plan profesional, Andra este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară, acesta nu este, însă, singurul aspect al vieții cu care vedeta se poate mândri. Ea este soție și mama a doi copii superbi. I-a spus „da„ lui Cătălin Măruță, în fața lui Dumnezeu, în 2008.

Ulterior, în 2011 a fost adus pe lume primul copil al cuplului, David, iar în 2015 a fost născută Eva. Pe 23 august, Andra și Cătălin Măruță au sărbătorit 12 ani de căsnicie.

„Îți vine să crezi?! 12 ani de căsnicie. În 2008, chiar de ziua Andrei ne-am căsătorit, la Târgu Jiu. Stăteam și ne gândeam ce repede a trecut timpul. Au fost și nașii noștri de cununie și ne-am bucurat foarte tare să ne reîntâlnim. Momentul special a fost marcat de un tort și de faptul că cei mai apropiați oameni au fost alături de noi”, a spus prezentatorul.

Zvonuri cu privire la o a treia sarcină a Andrei

Recent, odată cu sărbătorirea a 12 ani de căsnicie a celor doi, au apărut zvonuri despre o posibilă nouă sarcină a artistei. Acestea au fost negate de celebrul cuplu.

Cătălin a ținut să lămurească zvonurile cu privire la cea de a treia sarcină, zvonuri apărute în urma unor imagini postate pe rețelele de socializare, în care își ține mâna pe abdomenul Andrei.

„A fost doar o glumă făcută de Pepe. Erau niște poze pentru noi, iar Pepe s-a amuzat și le-a postat pe Instagram și pe Facebook. Nu este însărcinată Andra. Dacă ar fi fost însărcinată am fi spus. Pur și simplu a fost o fotografie la ziua ei”, a spus el, conform viva.ro.

