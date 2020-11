Andra Volos de la Puterea dragostei, dezvăluiri scandaloase despre Bogdan Mocanu: „Va veni și răzbunarea”

Andra Volos de la Puterea dragostei îi răspunde dur lui Bogdan Mocanu, fostul ei partener, după ce acesta a spus că șatena i-a vandalizat casa.

Fosta concurentă a reality-show-ului de la Kanal D spune că nu a spus foarte multe lucruri pe care le-a făcut Bogdan în timp ce era cu ea, chiar și când erau împreună la Istanbul, filmând pentru emisiune și a amenințat că va veni și ziua răzbunării dacă va continua să o atace în public.

Andra a spus că și mama lui este foarte dezamăgită de comportamentul ei, și că pe parcursul relației cele două au comunicat, aceasta încercând să o liniștească, acoperindu-i de multe ori acțiunile.

Andra Volos de la Puterea dragostei, război pe toate fronturile cu Bogdan Mocanu

„Nu mai țin la Bogdan. Înainte că plec la Cluj vorbisem cu el și când m-am întors prietena surorii mele mi-a zis că ar fi avut corona, dar de fapt era răcită. Când am ajuns la Melissa am zis că ar trebuit să mă mut, până să fac testul. Eu l-am sunat pe Bogdan Mocanu și m-am plâns la el și credea că e vrăjeală și că vreau să ne împăcăm.

Apoi el s-a enervat și a închis și după vreo zece minute m-a sunat mama lui și mi-a spus că Bogdan mă așteaptă acasă, că el pleacă la Istanbul și eu pot să rămân acolo.

Eu i-am spus lui că dacă el pleacă, eu nu vreau să rămân, el a aruncat cu cheia după mine. Am stat puțin acolo, apoi nu am dormit acolo, dar am avut grijă de pisică în fiecare zi, să o văd, să îi dau de mâncare”, a declarat Andra Volos pentru wowbiz.ro.

Conversațiile care au scos-o din sărite pe Andra

Andra a mai spus că înainte să ajungă în țară din Turcia, a văzut câteva conversații pe care Bogdan le avea cu diferite persoane în care le asigura ca ea va dispărea din casă oricum și că e, de fapt, pe post de bonă sau sclavă: „De asta i-am făcut farsa. Planul era mult mai rău, dar până la urmă am scris cu vopseaua lui pe oglinzi.

Am vrut să scriu și pe pereți, dar m-am oprit. El a zis că mi-am bătut joc e animal, asta m-a durut cel mai tare. Nu am luat-o la mine pentru că noi avem trei căței și nu voiam să o pun acolo. Dacă nu am filmat în fiecare zi că m-am dus la pisică, nu înseamnă că nu m-am dus”.

„Dacă el va continua, cu siguranță va veni și răzbunarea. Bianca a zis să dau cu vopsea pe pereți, să zgârii mobila. Mama lui Bogdan este foarte dezamăgită de farsă și eu i-am scris că voiam să îmi trimită în privat, nu să îmi trimită lumea mesaje”, a mai spus Andra de la Puterea dragostei, sezonul 1.

