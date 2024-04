Un cățel a călătorit de la Timișoara la Cluj, peste 100 de kilometri ascuns în motorul unei mașini: ”Norocul lui că a scăpat fără nicio zgârietură”

Un a călătorit de la Timișoara la Cluj, peste 100 de kilometri ascuns în motorul unei mașini. „Norocul lui că a scăpat fără nicio zgârietură”, susține bărbatul care a descoperi care este ”problema” autoturismului său.

Un cățel a mers peste 100 de kilometri, de la Timișoara la Cluj, prins între motorul și bateria unui autoturism. făcut de cel care l-a găsit, pe social media, unde a povestit întreaga întâmplare cu acest animal.

Bărbatul pe numele său Cătălin Brînzei a descoperit ce se întâmplă sub capota mașinii personale după ce a parcurs o distanță mare, în drumul său spre o rudă. I-a luat mai bine de jumătate de oră să scoată patrupedul de unde se ascunsese.

„Eu locuiesc în Timișoara și am venit în vizită la sora mea în Cluj. Pe drum am constat un comportament ciudat al mașinii mele și am fost nevoit să opresc să văd care este problema.

Când am deschis capota am găsit acest pui de câine, ascuns la motor. Norocul lui că a scăpat fără nicio zgârietură după mai bine de 100 km parcurși cu el sub capotă, și după jumătate de ora de chin pentru a-l scoate”, a povestit cel care a găsit cățelul pe grupul de Facebook .

Ce destin urmează să aibă cățelul găsit sub capota mașinii

„Problema este că nu îl pot păstra din mai multe motive, oricât de mult aș vrea asta. În momentul acesta cățelul a ajuns cu mine la Cluj și aș dori să îmi încerc norocul pe acest grup.

Dacă există vreun doritor care ar vrea să adopte acest cățel vă rog să îmi lase mesaj în privat. În caz contrar, mâine voi fi nevoit să îl duc la un adăpost sau să îi caut cumva un stăpân”, a mai transmis bărbatul pe social media.

Oamenii au reacționat imediat când au văzut imaginile cu animalul care este un pui. Postarea a împărțit lumea în două, foarte mulți fiind de părere că patrupedul nu trebuie dat către un adăpost pentru că nu este tratat cum trebuie.

Cu toate acestea în astfel de locuri câinii beneficiază de mâncare și apă în permanență, fără să hoinărească pe străzi în căutarea hranei. Mai mult decât atât, au fost persoane care i-au sugerat să ducă cățelul la un veterinar.

„Orice sacrificiu ar trebui să faceți nu îl abandonați până veți găsi o soluție bună pentru el. În viață nimic nu este întâmplător”, „Vă rog mult nu la adăpost, va sta într-o boxă mulți ani”, sunt două dintre reacțiile internauților.