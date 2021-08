Andra Volos de la Puterea Dragostei a primit acuzații dure după ce a promovat niște produse pe social media, în urma unei înțelegeri pe care a avut-o cu o tânără care deținea articole de îmbrăcăminte.

După ce a promovat produsele prin story-uri și postări, Andra a fost acuzată de tânăra respectivă că nu ar fi respectat înțelegerea. Fosta concurentă de la Kanal D susține că a promovat produsele mai mult decât a fost înțelegerea dintre ea și tânăra respectivă.

Deținătoarea afacerii cu haine i-a reproșat Andrei Volos că nu a făcut pozele de promovare așa cum ar fi trebuit.

Andra Volos de la Puterea Dragostei, implicată într-un scandal uriaș. Șatena este acuzată că a încălcat un contract

este implicată într-un scandal uriaș. Fosta concurentă a fost acuzată că nu a respectat un contract de barter.

O tânără care deține o mică afacere de haine a rugat-o pe Andra să o ajute cu promovarea, iar șatena nu a stat pe gânduri. În final, Andra Volos a blocat-o pe deținătoarea afacerii după această neînțelegere.

Tânăra a amenințat-o pe Andra și i-a fi cerut înapoi produsele pe care le-a promovat. Între cele două a început un scandal de proporții.

„Bună! Am și eu o povestioară cu o așa-zisă influenceriță. Andra Volos. Am un mic magazin online și am dorit să colaborez cu dânsa.

Aceasta mi-a cerut produse de 3.900 lei și 500 de euro, mi-a făcut o singură postare pe care a șters-o după 2 zile, apoi m-a blocat pe toate căile de comunicare.

I-am făcut notificare la avocat pentru că și-a bătut joc de mine. Toată iarna s-a fălit în gecile de la mine și în hăinuțele pe care i le-am trimis. Ea și prietena ei…”, a declarat tânăra, potrivit

Andra Volos, prima reacție după scandalul în care este implicată

Andra Volos s-a oferit să povestească și versiunea ei privind modul în care s-au întâmplat lucrurile. susține că a ajutat-o pe tânăra respectivă mai mult decât ar fi trebuit.

„La mine, o postare costă între 800 și 1.000 de euro. Fata asta m-a contactat și mi-a zis din start dacă pot s-o ajut. I-am spus că da, mai ales că mi-a spus că e recomandată de Larisa Udilă (…).

Apoi i-am zis că eu lucrez doar pe bază de contract. Mi-a zis că nu are bani, că e la început… Și că ar dori să colaborăm la ‘negru’ cum se spune. Am zis să o ajut, că binele făcut se întoarce.

Am ales trei gecuțe de la ea, i-am făcut 10-12 story-uri, deși mă înțelesesem cu ea la patru story-uri. La un moment dat, a dorit o poză anume de la mine, nu am avut timp. Atunci parcă a înnebunit. Nu știu de unde e, parcă din Iași, în fine…

Mi-a zis că vine să mă bată, că vede ea cine sunt eu, că mă distruge. Atunci am anunțat-o că îi dau înapoi cei 500 de euro, plus produsele și să vină să le ia. Am așteptat-o toată ziua în casă, nu a venit. Pe seară îmi scrie că vrea din nou să colaborăm, că era nervoasă…”, a declarat Andra Volos pentru sursa citată mai sus.

Andra Volos a mai spus că a înțeles-o, inițial, însă lucrurile au degenerat din nou. Tânăra i-a spus că mai vrea câteva story-uri de la Andra, însă aceasta din urmă postase mai multe decât ar fi fost necesar.

Deținătoarea afacerii cu haine i-a scris că vine să-și ia banii înapoi, deși sunt făcuți în plus. Andra a blocat-o pe tânăra respectivă și a declarat că hainele ei sunt de slabă calitate.

Conflictul este vechi de la finalul anului trecut, iar fosta concurentă de la Kanal D nu înțelege de ce nu poate înceta.

„Și să mă lase cu hainele ei, sunt de calitate zero, cred că-s luate din Dragonul Roșu. Nu-mi vine să cred unde s-a ajuns”, a mai declarat Andra.