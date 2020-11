Andra Volos de la Puterea Dragostei, mesaj dureros după tragedia de la Piatra Neamț. Fosta concurentă, extrem de afectată

Andra Volos, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, scris un mesaj dureros pe contul de Instagram după tragedia de la secția ATI Piatra Neamț de sâmbătă seara. Șatena și-a îngrijorat fanii cu mesajul respectiv, care face referire la incendiul devastator.

Andra Volos a postat mesajul după miezul nopții, la câteva ore după ce a fost anunțat incendiul mortal de la Piatra Neamț.

Tragedia care a avut loc sâmbătă seara a afectat o țară întreagă și mai multe persoane publice și-au exprimat condoleanțele pentru familiile pacienților decedați.

Incendiul care a avut loc seara trecută la secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț a afectat-o foarte tare pe Andra Volos, care a postat un mesaj dureros pe contul de Instagram.

“Azi suntem, mâine doar Dumnezeu știe..”, a scris frumoasa șatenă pe InstaStory, pe un fundal negru.

Incendiul care a avut loc seara trecută a fost comparat cu cel de la Colectiv din 30 octombrie 2015, în urma căruia 65 de tineri și-au pierdut viața. De data aceasta, faptul că pacienții au decedat, fiind bolnavi de COVID-10 și intubați, a fost revoltător pentru întreaga populație.

Andra Volos a devenit cunoscută după ce a participat la emisiunea de pe Kanal D și păstrează în continuare legătura cu fanii prin intermediul rețelelor sociale. Șatena a fost concurenta care a avut cei mai mulți susținători și a primit un număr mare de voturi în cadrul emisiunii.

După ce a părăsit show-ul matrimonial, Andra Volos a continuat să posteze în mediul online, unde are peste 480.000 de urmăritori. Este considerată una dintre cele mai frumoase femei care au participat până acum la Puterea Dragostei.

Fanii și-ar fi dorit să o vadă alături de Bogdan Mocanu, însă cei doi s-au despărțit definitiv și nu mai există nicio cale de împăcare. Fosta concurentă a oferit recent declarații în exclusivitate pentru WOWbiz.ro legate de fostul partener.

“Nu mai țin la Bogdan. Înainte să plec la Cluj vorbisem cu el și când m-am întors prietena surorii mele mi-a zis că ar fi avut corona, dar de fapt era răcită. Când am ajuns la Melissa am zis că ar trebuit să mă mut, până să fac testul. Eu l-am sunat pe Bogdan Mocanu și m-am plâns la el și credea că e vrăjeală și că vreau să ne împăcăm.

Apoi el s-a enervat și a închis și după vreo zece minute m-a sunat mama lui și mi-a spus că Bogdan mă așteaptă acasă, că el pleacă la Istanbul și eu pot să rămân acolo. Eu i-am spus lui că dacă el pleacă, eu nu vreau să rămân, el a aruncat cu cheile după mine. Am stat puțin acolo, apoi nu am dormit acolo, dar am avut grijă de pisică în fiecare zi, să o văd, să îi dau de mâncare”, a mărturisit Andra Volos pentru sursa citată.