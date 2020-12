Andrada de la Puterea dragostei spune adevărul despre greutatea ei. Fanii cred că s-a îngrășat

Andrada, concurenta emisiunii Puterea dragostei, are foarte mulți admiratori, dar nu este ferită nici de critici, mulți declarând că aceasta s-a îngrășat cam mult în ultima perioadă.

Cu toate acestea, frumoasa brunetă se simte bine în pielea ei, dar acordă și mare atenție aspectului fizic. Într-un live alături de David, fost concurent al emisiunii, Andrada a spus adevărul despre greutatea ei.

Andrada este una dintre cele mai controversate concurente din emisiunea de pe Kanal D, fiind adesea implicată în dispute cu colegii de platou. Recent, aceasta a încheiat relația cu Alexandru, cuplul lor fiind foarte iubit de public.

Andrada, adevărul despre greutatea ei, după ce fanii i-au spus că s-a îngrășat

Se pare că, deși au format un cuplu care s-a încheiat cu un scandal de proporții, între David și Andrada nu există resentimente. Cei doi au făcut împreună un live, în cadrul căruia Andrada a vorbit despre greutatea sa, după ce mai mulți urmăritori ai emisiunii Puterea dragostei au spus ca s-a îngrășat în ultima vreme.

Zilele trecute, Andrada a mărturisit că a luat în considerare criticile internauților și că a început să facă și sport. În plus, Andrada a recunoscut și motivul pentru care s-a îngrășat, spunând că adoră să mănânce dulciuri.

,,Am pus 5 kg în plus, dar toată lumea exagerează cu greutatea mea. Eu nu mănânc mult, dar însă la dulciuri nu mă pot abține. Acum sunt la dietă până pe 20 decembrie, dar de sărbători sigur pun înapoi ce dau jos acum. (…) Am fost pe Bosfor și am alergat”, a mărturisit ea.

În continuare, David a sfătuit-o pe brunetă să posteze filmări sau fotografii în timp ce face sport pentru a le dovedi internauților că face eforturi mari pentru a avea greutatea mult dorită.

,,Pe cine interesează? Oricum vorbesc ce vor ei”, a mai spus tânăra.

La începutul sezonului 3, Andrada și David au decis să formeze un cuplu, care, totuși, nu a rezistat prea mult. După ce, într-o perioadă de pauză de la filmări, David a dispărut timp de 4 zile, lucru care a enervat-o la culme pe Andrada. Ulterior, David a fost cel care a pus punct relației.

,,Eu nu te-am jignit. M-ai făcut mincinos. Pentru mine, dragoste cu sila nu merge. Am decis să nu te mai forțez și să te las în pace. Rămânem prieteni, nu îți reproșez nimic. Eu sunt domn și nu am vorbit urât de tine. Ai început să mă înjuri. Familia este liniștită. Nu suntem oameni care acționăm cu pumnii”, i-a spus David Andradei.