Andrea Mandorlini, dezamăgit după Dinamo – CFR 1-1: ”E un sentiment neplăcut”

Clujenii de pe Arena Națională și sunt acum la trei lungimi în spatele liderului FCSB. ”Câinii” au dominat autoritar prima parte a jocului, însă a doua repriză le-a aparținut ardelenilor.

Prima reacție a lui Andrea Mandorlini după Dinamo – CFR 1-1

La finalul partidei Dinamo – CFR 1-1, din etapa a 12-a din SuperLiga, antrenorul italian Andrea Mandorlini s-a arătat frustrat de faptul că formația sa a pierdut 2 puncte importante în bătălia pentru titlu.

ADVERTISEMENT

”E o sentiment puțin neplăcut. În prima repriză nu ne-am descurcat prea bine. Le-am spus-o și băieților. Însă în partea secundă ne-am creat ocazii. Portarul lui Dinamo a avut intercepții bune.

E puțin neplăcut, dar trebuie să o felicit pe Dinamo. Nu știu dacă ne-a surprins. Trebuia să facem mai mult. Așa sunt meciurile. În repriza a doua am avut ocazii mari”, a declarat Mandorlini.

ADVERTISEMENT

Jucătorii de la CFR, regretă că au pierdut 2 puncte

”Am avut o primă repriză mai dificilă, nu ne-am organizat bine în teren. În a doua repriză ne-am organizat mai bine, am discutat cu antrenorul în vestiar. Am avut multe ocazii, nu am reușit să o băgăm în ațe, ne pare rău că nu am câștigat.

Lăsăm 2 puncte aici, voiam cele 3 puncte, să meargă colegii în vacanță, să fim liniștiți. Un punct e mai bun decât nimic. Ei au jucat foarte bine în prima repriză. În a doua repriză au obosit un pic.

ADVERTISEMENT

În prima repriză au fost organizați, noi nu am fost. Eu . Eu o să mă gândesc la națională şi când ne întoarcem o să pregătim următorul meci”, a spus atacantul Daniel Bîrligea.

”Nu am fost în meci în prima repriză, dar în partea a doua am jucat foarte bine și meritam mai mult de un punct. Nu am fost surprinși de adversar, dar am jucat în deplasare cu fanii lor în spate.

Puteam să facem mai mult în prima repriză, dar acum e prea târziu să mai reparăm ceva. Mai e mult până la final, dar era important să câștigăm. Suntem puțin dezamăgiți”, a afirmat și fundașul Arlind Ajeti.