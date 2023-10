Camora pierde naționala după ce s-a accidentat în Dinamo – CFR Cluj: ”E ruptură”

Fundașul Mario Camora a anunțat că a suferit o ruptură musculară în partida Dinamo – CFR Cluj 1-1 și nu va putea răspunde convocării la echipa națională.

”Cu siguranță e ruptură. Sper să revin cât mai repede. Regret că pierd naționala, plus că eram într-un moment foarte bun. Acum, psihic, sunt la pământ.

Am luat gol foarte ușor, dar apoi echipa a revenit bine. Am avut multe ocazii în repriza a doua, puteam să câștigăm. Cred că am pierdut 2 puncte. Nu am intrat bine în joc și din păcate nu am putut să câștigăm.

Am pierdut cu FCSB, cu Rapid, am făcut egal cu Dinamo, e păcat că nu jucăm bine la București. Sunt 3 puncte față de FCSB, dar se înjumătățesc în play-off, nu e tragedie”, a declarat Camora.