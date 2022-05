WRS, reprezentantul României la Eurovision 2022: ”Nu cred în suflete pereche”

la competiția internațională Eurovision 2022 cu piesa “Llamame”. A declarat că piesa câștigătoare, ”Stefania”, a Ucrainei, care a obținut locul 1, În prezent, artistul se află într-un turneu de promovare în Spania.

WRS: ”Cred în relații bazate pe respect și în chimie foarte bună, dar da, am o parteneră acum”

Despre viața amoroasă a lui Andrei Ionuț Ursu, alias WRS, nu se știu foarte multe lucruri. Artistul are o relație în prezent, însă susține că nu crede în suflete pereche. Reprezentantul României la concursul Eurovision 2022 crede, în schimb, în relațiile bazate pe respect și pe o chimie foarte bună.

”Nu cred în suflete pereche, cred în relații bazate pe respect și în chimie foarte bună, dar da, am o parteneră acum”, a declarat WRS, pentru FANATIK.

Ce reprezintă tatuajele lui WRS: “Toate au o semnificație puternică pentru mine”

Ionuț Andrei Ursu are foarte multe tatuaje pe corp. Toate au o semnificație specială pentru WRS și susține că acesta este un mod foarte frumos de a-ți ”decora” corpul.

”Dacă încep să vă povestesc despre fiecare tatuaj am sta aici până mâine, pentru că am multe tatuaje, însă pot să vă zic despre ele așa în mare, pentru că toate au o semnificație puternică pentru mine”, susține artistul.

Pe mâna stângă are elemente din stema Buzăului

Pe mâna stângă are elemente din stema Buzăului, locul său natal, dar și un dragon dacic și floarea preferată a mamei sale.

”Mâna stângă de exemplu, este mâna originii, iar mâna dreaptă este mâna destinației. Am chiar și elemente din stema Buzăului tatuate pe mâna stângă. Am dragonul dacic, floarea preferată a mamei, simboluri ale artelor pe mâna dreaptă și un vapor care navighează apele artelor.

Pot spune că sunt destul de nebun în ceea ce privește semnificația tatuajelor mele. Îmi plac foarte mult și mi se pare că este un mod foarte frumos de a-ți decora corpul”, a mai declarat pentru FANATIK, reprezentantul României la concursul Eurovision 2022.

”Rupe bariere vis a vis de moduri de gândire și sexualitate”

Andrei Ionuț Ursu se află în Spania, într-un turneu de promovare cu piesa “Llamame”, care a ajuns un fenomen în Europa. WRS este fericit că melodia rupe barierele legate de modurile de gândire și sexualitate.

”Este o satisfacție supremă să vezi că muncă ta traversează granițe și rupe bariere vis a vis de moduri de gândire și sexualitate. Este minunat ce se întâmplă și chiar era momentul să pornim și noi, din România, un astfel de fenomen”, susține WRS.

Cine îi face costumele de scenă

Nu mai este un secret pentru nimeni că părinții artistului sunt dansatori profesioniști. Iar la concursul de la Torino, WRS a fost însoțit de mama sa, care este mândră de tot ce a făcut el. Femeia care i-a dat viață a plâns de fericire după rezultatul obținut la Eurovision și spune că nu înțelege de unde are fiul ei, atâta energie.

Chiar ea este cea care i-a realizat costumele de scenă, pe care le-a purtat în semifinala și finala Selecției Naționale, dar și toate ținutele pentru spectacole. ”Coase încontinuu, mergem împreună să căutam materiale, e foarte implicată în proiectul meu, lucru care mă bucură foarte tare”, susține WRS. În finala de la Torino, ținutele au fost realizate de Antonia Nae.

WRS s-a îngrășat trei kilograme la Torino

WRS nu are talismane și nici nu crede în obiecte norocoase, dar crede în oameni cu energii foarte bune. Este de părere că trebuie să ne inconjurăm cu astfel de oameni. De aceea, și sora sa a fost lângă artist pe toată perioada Eurovisionului.

”Am fost împreună și la evenimentele premergătoare Eurovisionului dar și la finală. Mereu a avut grijă să verifice dacă sunt OK, dacă am energie, dacă mi-am luat vitaminele sau dacă am mâncat, lucru care a fost foarte important pentru mine”, susține el. Pe parcursul celor doua săptămâni petrecute la Torino s-a îngrășat trei kilograme, pentru că i-a plăcut mâncarea din Italia.

Andrei Ionuț Ursu, alias WRS, a declarat că este fericit și recunoscător de rezultatul pe care l-a obținut la competiția Eurovision 2022, după ce Cântărețul a interpretat melodia “Llamame”, care a ridicat efectiv în picioare sala de la Torino.