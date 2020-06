Andreea Bălan, ultimatum pentru George Burcea. Ce se întâmplă cu fetițele celor doi

Andreea Bălan și George Burcea au purtat nenumărate discuții despre cum va decurge relația lor după divorț, mai ales pentru că au două fetițe împreună.

Andreea Bălan i-a dat o șansă lui George Burcea, dar acesta a refuzat împăcarea

Legat de custodia celor două micuțe, Ella și Clara, Andreea s-a interesat ce trebuie să facă să le fie bine atât fetelor cât și tatălui acestora.

Andreea a povestit un lucru pe care nimeni nu l-a știut până acum. Vedeta i-a mai dat un ultimatum lui George să se gândească foarte bine înainte să semneze actele de divorț pe 1 aprilie, însă acesta nu a putut fi întors din drum.

„L-am mai întrebat o dată dacă este sigur că asta vrea și apoi, pe 1 aprilie, le-am depus, deoarece nu a vrut să se schimbe și nu a fost dispus la reconciliere. Nici nu am vrut să stau agățată și să nu depun actele, mai ales fiind vorba și despre anumite fapte despre care s-a aflat public”, a mărturisit Andreea Bălan pentru revista Viva!.

Ce se întâmplă cu fetițele celor doi

Actele de divorț sunt depuse, susține cântăreața, cu cerere de custodie exclusivă. Membra trupei Andre spune că dacă George va da dovadă de o minimă schimbare și se va implica mai mult, cei doi vor putea ajunge la o reconciliere sau, cel mult, la o înțelegere de dragul fetelor.

„Actele sunt depuse cu cererea de custodie exclusivă, dar, dacă el îmi arată în următoarele luni că se implică, putem ajunge la o înțelegere. Că în această perioadă nu sunt concerte, pe de o parte, a fost ok, întrucât am stat acasă și am reușit să le fac pe Ella și Clara să nu simtă această schimbare ca pe un șoc”, a mai mărturisit Andreea.

„Dar fetele au nevoie de tatăl lor constant, să vină și să le vadă mereu și să se ocupe de ele. Clara încă se trezește noaptea de trei ori să bea lăptic și îmi este foarte greu să nu dorm nopțile, iar a doua zi să plec la job și să filmez 8-10 ore. E nevoie să mă suplinească și el”, a adăugat artista.

