Andreea Berecleanu, dezvăluiri din Antenă. Cel mai savuros interviu dat până acum

Andreea Berecleanu este una dintre cele mai cunoscute și longevive prezentatoare de televiziune având o carieră în spate de aproape 30 de ani. Vedeta a renunțat pentru moment la micile ecrane după ce a demisionat recent de la pupitrul știrilor de la Antena 1, iar acum vorbește despre experiență, începuturi și planuri de viitor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dreaptă și mereu în căutarea adevărului fosta prezentatoare a povestit în cadrul unei interviu acordat blogului lui Otravă cum a ajuns să lucreze în televiziune și cui îi datorează acest lucru. Totodată, jurnalista a făcut dezvăluiri savuroase din spatele camerelor de luat vederi.

„Eu mi-am dorit să fiu translator, am ajuns jurnalist. Din întâmplare, am făcut o vizită la Soti, prima televiziune independenta privată de după Revoluție”, și-a început Andreea Berecleanu dezvăluirea despre începutul carierei sale, relatează bloguluotrava.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andreea Berecleanu, mărturisire despre primii pași în televiziune

„Mă invitase o colegă de facultate care lucra deja acolo. Iar eu eram curioasă, colaboram deja cu România Liberă și Cuvântul, deci activam în presa scrisă. Aveam puțin peste 18 ani. Încă de la prima vizită, cineva din conducerea știrilor m-a văzut și mi-a propus să vin să dau o probă.

M-au chemat a doua zi la 6 dimineața și m-au trimis în direct. Mirela Vescan, primul meu make-up artist, a apucat să–mi dea o pudră și un ruj, atât. Am intrat cu părul prins în coada de cal și cum venisem îmbrăcată de acasă.

ADVERTISEMENT

Mi-au dat câteva pagini în mână, un text pe care l-am citit o singură dată. Cam așa a început totul… și a durat, fără întrerupere din acel moment, 28 de ani”, a completat fosta vedetă de la Antena 1, potrivit sursei menționate.

Fosta știristă nu se teme că va pierde meseria pentru că este una pentru care nu ar renunța la nimic în lume. Andreea Berecleanu a declarat că se va retrage definitiv de pe micile ecrane atunci când va simți acest lucru, dar cel mai probabil nu se va întâmpla prea curând.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Totodată, vedeta susține că jurnalismul este un loc de muncă interesant care nu necesită foarte mult stres, așa cum s-ar fi crezut. Mai mult decât atât, Andreea Berecleanu spune că în timp a ajuns să-și stăpânească emoțiile și chiar a mers pe teren pentru a trăi anumite știri.

„Este un job doar pe alocuri stresant, în anumite momente. Altfel, e una dintre cele mai complexe și mai frumoase meserii. În ce privește controlul din timpul emisiilor sau interviurilor live, este o experiență acumulată în mulți ani și o stăpânire a emoțiilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Asta nu înseamnă că nu au existat momente în care nu am trăit din tot sufletul anumite știri. Ba chiar am lăsat platoul, am luat un operator și am mers direct pe teren pentru a vedea exact despre ce e vorba.

Din acest motiv iubesc această meserie până în pânzele albe și mă bucur că mă pot adapta mereu să o practic. Nu am teama că o voi pierde prea curând, ci doar atunci când hotărăsc eu”, a mai spus frumoasa brunetă.