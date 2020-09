Andreea Pirui de la Puterea dragostei recunoaște ceea ce bănuiau toți. Adevăruri din culisele emisiunii: „Nu am fost prinși mereu”

Andreea Pirui de la Puterea dragostei a recunoscut că atât ea, cât și iubitul ei în momentul în care era concurentă în reality-show-ul de la Kanal D, dar și alte vedete ale emisiunii au încălcat de nenumărate ori regulamentul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andreea Pirui recunoaște că a încălcat regulamentul la Puterea dragostei

Pe perioada șederii în Istanbul, concurenții nu aveau voie să se întâlnească în afara spațiului de emisie, însă nu toți au ținut cont de asta.

De altfel, cele mai multe relații s-au închegat tocmai pentru că regulile impuse de turcii de la Kanal D au fost încălcate.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andreea Pirui susține că pe perioada pandemiei, producătorii s-au mai înmuiat și au mai închis ochii legat de întâlnirile concurenților, ba chiar unii membri ai echipei i-au și filmat de câteva ori.

„Nu a fost regulă să nu o încalc”, a declarat Andreea legat de prezența ei în reality-show-ul matrimonial care este filmat în Turcia. „Nu am fost prinși mereu”, completează aceasta.

ADVERTISEMENT

„Când ne prindeau ne taxau”

„Dar ne-au și taxat că ne-am văzut. Lui i-au luat protecția, banii, insigna. Și mie la fel și au fost și alți colegi. Când ne prindeau ne taxau. Doar în timpul pandemiei au fost mai permisivi. Noi am ieșit de acolo ca un cuplu foarte bine sudat. E și frumos să te vezi pe ascuns, parcă ai 15 ani. Treceam pe lângă persoane din staff și ne ascundeam, ei ne pozau, ne filmau”, a mărturisit Pirui pentru wowbiz.ro.

„Când a spus că vrea să mă cunoscă eu mă gândeam că face mișto de mine, nu am avut încredere. Am stat și l-am analizat, eram foarte sceptică, dar apoi m-a cucerit. În perioada în care am fost acasă m-a cucerit. Am avut vacanță de Crăciun și atunci i-am simțit foarte tare lipsa”, a spus vedeta despre relația ei cu Marius.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Andreea Pirui a fost concurentă în sezonul al doilea al emisiunii Puterea dragostei, cel câștigat de clujeanul Livian Pop și Bianca Comănici.

ADVERTISEMENT