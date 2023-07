Andreea Raicu l-a zăpăcit cu decolteul! Vedeta care a refuzat PRO TV din cauza ei

Andreea Raicu face furori printre bărbați! Printre cei care au ”capitulat” în fața ei este un cunoscut entertainer din mediul online. Vorbim despre unul din cei remarcabili podcasteri de la noi.

Andreea Raicu i-a sucit mințile lui Gojira. Acesta n-a mai apărut la PRO TV pentru că îl bulversa decolteul ei

Chiar vedeta masculină cu pricina a povestit cât de mic s-a simțit în preajma prezentatoarei Andreea Raicu. S-a întâmplat când a dat castingul pentru unul din show-urile difuzate de PRO TV.

Bărbatul a rămas fascinat de decolteul impresionant al fostei amfitrioane Big Brother România. Acesta e și motivul pentru care nu a mai dorit să participe în concursul de la PRO TV, în calitate de detectiv.

Ca să nu vă mai ținem pe jar, vă spunem că este vorba despre Gojira! Show-ul pentru care a fost chemat să dea probă la PRO TV este !

Gojira a povestit în cadrul podcastului său recent, în care a fost invitată Ana Morodan, despre castingul pe care l-a dat la PRO împreună cu Andreea Raicu. Apoi, a fost la probă și cu Ana Morodan, blondina devenind, în cele din urmă, una din juratele de la Masked singer, în primul sezon.

„Avea un decolteu până înspre vintre. Am zis două prostii și am zis: I am out!”

„Am fost chemat la casting pentru Masked singer. Am intrat cu madame Raicu. Nu am putut să mă concentrez. Avea un decolteu până înspre vintre. Pornea de la sâni până așa… Ceva…

N-am putut să mă gândesc la absolut nimic! Mai stătea și lângă mine. Am zis două prostii și am zis: I am out! Nu contați pe mine astăzi”, a dezvăluit Gojira în

Fostul membru al Serviciului Român de Comedie a mai povestit și cum a fost, ulterior, să participe la casting și alături de , după ce Andreea Raicu l-a făcut să își piardă concentrarea de tot.

„După aia ai urmat tu! (n. red.: Ana Morodan). Am zis sărut-mâna, sărut-mâna și am plecat. Eu am zis tot timpul că showbiz-ul e o chestie din asta de carton, superficială. Pe de altă parte, e o lume în care dacă intri, trebuie s-o joci până la capăt”, a mai spus Gojira.

Revenind la Andreea Raicu, femeia care l-a tulburat pe Gojira cu decolteul generos, trebuie spus că a devenit extrem de atentă la aparițiile ei publice de când a descoperit calea zen-ului.

Andreea Raicu, de la televiziune la afaceri online

Andreea are acum propriile sale business-uri, pe lângă activitatea de influencing din mediul online. Vedeta își gestionează propriul site și un shop online, unde vinde cărți, accesorii, haine și alte produse de interes pentru clientele sale.

De asemenea, Andreea Raicu are și un blog pe care îl tratează ca pe un jurnal personal public. În el scrie despre lecțiile de viață învățate de-a lungul timpului, bucuriile de zi cu zi, dar și despre activitățile și ideile mai puțin știute ale vedetei, cele pe care nu le spune la orice colț de stradă.

Andreea Raicu a intrat în atenția publicului în anul 1996, când a prezentat un matinal la PRO TV. Adevărata notorietate a căpătat-o la Prima TV, în 2003, când s-a difuzat prima ediție Big Brother România. Vedeta a prezentat apoi și alte show-uri de succes precum „Megastar” (2006), „Fabrica de staruri” (2009) sau „Miss fata de la țară” (2010).