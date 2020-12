Andreea Tonciu, regrete în ultima ediție Bravo, ai stil. De ce a plâns în fața juraților

Andreea Tonciu a renunțat în ultima ediție Bravo, ai stil la accesele ei de furie, cel puțin pentru moment, și și-a exprimat câteva regrete în legătură cu comportamentul ei din sezonul care se încheie astăzi.

Cu lacrimi în ochi, năpădită de emoții până peste cap, Andreea le-a cerut iertare juraților pentru țipetele și înjurăturile pe care le-a spus de-a lungul celor aproape 12 luni de concurs, spunând încă o dată că nu a făcut nimic din răutate.

Fosta asistentă de televiziune a explicat și de ce merită ca ea să câștige ediția VIP a concursului de modă de la Kanal D.

Andreea Tonciu, în lacrimi în finala Bravo, ai stil: „Îmi cer scuze”

„Îmi cer scuze dacă am țipat, am ridicat tonul, nu a fost din răutate, așa sunt eu. Am avut emoții pentru că sunt om și am emoții.

Merit să câștig pentru că sunt o femeie simplă. Am apărut pe micul ecran datorită mie, pentru că sunt o femeie nebunatică. Vreau ca lucrurile pe care mi le-am propus să mi se îndeplinească”, au fost declarațiile făcute de Andreea Tonciu în marea finală Bravo, ai stil Celebrities.

Tonciu, din scandal în scandal până la… victoria finală?

De-a lungul celor aproape 12 luni, Andreea Tonciu a fost una din cele mai controversate concurente, dacă nu cea mai controversată. Comportamentul ei de multe ori scăpat de sub control a fost aspru criticat de fanii acestui show, care au amenințat în repetate rânduri în mediul online că vor boicota emisiunea mutând pe un alt post de televiziune pe durata respectivă doar pentru că nu mai suportă atitudinea brunetei.

Andreea Tonciu a pășit puternic încă din primele săptămâni în platoul emisiunii, iar prezența ei a fost simțită și în culise, acolo unde s-a luat la bătaie cu Maria Ilioiu, prima eliminată din sezonul VIP, fostă ispită la Insula iubirii.

Tonciu a avut o serie de conflicte cu aproape toate fetele, însă spre finală, vedeta a lăsat garda jos și a arătat că poate fi altfel, nu doar remarcându-se prin scandal.