Andrei Ivan, declarația serii după CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1: „Noi suntem ca UNICEF-ul, îi ajutăm pe toți!”

, după ce Andrei Ivan a fost la un pas să fie eliminat și apoi a egalat la o fază la limită.

Andrei Ivan și-a revenit după penalty-ul ratat cu FCSB: „Mi-a dat Dumnezeu să înscriu azi”

Golgheterul Universității Craiova a scăpat de eliminare și a smuls un punct pentru „lei”, deși nici el nu a crezut că reușita sa este valabilă: „Nu m-am bucurat că am crezut că e ofsaid. Sunt nemulțumit că n-am câștigat. Avem 36 de puncte, suntem tot la trei puncte de ei. Trebuie să câștigăm cu cei de la Farul”.

Ivan a vorbit din nou : „S-a vorbit foarte mult de acel penalty, am și greșit și nu pot să explic cum am avut acea execuție și cred că de o sută de ori nu o mai lovesc așa. Mi-a dat Dumnezeu să înscriu azi”.

Atacantul oltean s-a amuzat după ce Craiova le-a ajutat pe FCSB și Farul în lupta la titlu încurcând-o pe CFR Cluj: „Noi suntem ca UNICEF-ul, pe toți îi ajutăm. A avut o zi bună și Târnovanu și Scuffet și așa pierdem puncte. Ne-a lipsit concentrarea în fața porții. Avem multe ocazii și nu reușim să înscriem”.

Ștefan Baiaram crede că U Craiova merita victoria cu CFR Cluj. Ce spune de meciul cu Farul

Ștefan Baiaram a ratat o ocazie uriașă împotriva lui CFR Cluj: „Îmi pare rău că nu am putut să ajut echipa. Consider că meritam cele trei puncte. Cu siguranță că am venit să câștigăm și să ne apropiem de primele locuri. E un rezultat nemeritat și suntem mult mai montați pentru meciul cu Farul.

Consider că ne-a lipsit puțină șansă. Am avut pe final trei ocazii imense și îmi pare rău că nu am înscris. E o echipă experimentată, cu jucători foarte buni, nu știu dacă i-am scos noi din lupta la titlu.

Universitatea Craiova rămâne în cursa pentru calificarea în cupele europene

Suntem conștienți ce va urma. Farul e o echipă bună și sunt sigur că va fi un meci interesant. Nu ne-au speriat. Niciun meci nu e la fel și cu siguranță va fi diferit”, a spus mijlocașul la .

Universitatea Craiova a acumulat 36 de puncte și rămâne pe locul patru în SuperLiga, la trei puncte de CFR Cluj, la două de Rapid, respectiv patru de FCSB.

În ultimele trei etape din play-off, echipa lui Eugen Neagoe va juca pe teren propriu cu Farul Constanța, în deplasare cu Rapid și „acasă” cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

