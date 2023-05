Andrei Ivan, mesaj în miez de noapte către Mihai Rotaru după penalty-ul ratat în meciul cu FCSB. Ce i-a scris căpitanul Universității Craiova

Atacantul Universității Craiova și-a prezentat scuzele pentru că a dezamăgit fanii și a mărturisit că se simte neputincios. Patronul oltenilor este alături de fotbalistul său și vrea ca echipa să fie unită și să treacă împreună peste înfrângerea suferită.

Andrei Ivan, mesaj în miez de noapte către Mihai Rotaru după penalty-ul ratat în meciul cu FCSB

Andrei Ivan i-a dat un mesaj în miez de noapte lui un penalty în meciul cu FCSB: „Am simțit exact ce a simțit oricine care susține Universitatea Craiova.

Am simțit ce au simțit suporterii FCSB-ului când Pîrvulescu a ratat penalty-ul cu Ludogorets și au ratat 25.000.000 de euro. Am simțit la fel ca atunci când Deac și Golofca au ratat penalty-uri și nu au eliminat-o pe Dinamo Zagreb.

Se întâmplă, nu e un capăt de țară, asta a fost, nu putem pune înfrângerea pe seama penalty-ului. Noi învățăm să creștem, să suferim, este un sport”.

„Au fost sentimentele lui. Mi-a dat mesaj undeva la două noaptea. Nu am vorbit cu el după meci, mi-a dat mesaj la două sau trei noaptea și mi-a spus: ’Nea Mihai, îmi pare nespus de rău că am dezamăgit atâta lume. Mă simt neputincios în acest moment, nu știu ce să fac’”

Rolul nostru e să fim lângă oameni, atenție, nu lângă fotbaliști, lângă oameni, trebuie să-l sprijinim pe Andrei, trebuie să fim o familie, așa cum Craiova Maxima a fost unită.

Nu te apuci să pedepsești un jucător pentru că a ratat un penalty. Cea mai mare durere pentru Andrei Ivan când a ratat penalty-ul a fost când tot stadionul a rămas înmărmurit”, a mai spus Mihai Rotaru, la TV .

„Am avut mult ghinion!”

„Cel mai bun jucător de pe teren a fost Târnovanu, iar asta spune multe și putem pune eșecul nostru sportiv pe seama ghinionului. FCSB are un singur șut la poartă, iar acela e golul doi… bine punem și al doilea șut când a dat Compagno gol cu capul.

Dacă ar fi înscris din penalty Andrei, noi am fi câștigat în acea seară. A fost păcat, pentru că noi am dominat, FCSB a fost groggy, cum nu a mai fost de mult timp. A fost ghinion că nu am câștigat cu FCSB”, a .

„E de neînțeles penalty-ul acela, cred că dacă ar repeta de 100 de ori să dea așa, nu o să dea la fel, exact cum a spus domnul Cârțu. Noi nu putem lega performanțele Universității Craiova de un moment. Ne-a durut tare penalty-ul ratat.

Noi trebuia să ridicăm capul sus și să ne batem. Am intrat în lojă timp de 20 de secunde și am stat până la final, niciodată nu plec înaintea finalului meciurilor”, a mai spus Mihai Rotaru.