Andrei Ivan, autocritică după Universitatea Craiova – FC Argeș 1-0: ”Am făcut o primă repriză foarte rea, nu mi-a ieșit nimic”

Universitatea Craiova s-a impus, pe Ion Oblemenco, în fața lui FC Argeș. A fost însă un .

Andrei Ivan, analiză fără menajamente după victoria la limită contra lui FC Argeș

Eugen Neagoe declara înaintea partidei cu FC Argeș că speră față de cea din meciul pierdut cu FC Voluntari. În cele din urmă, elevii săi și-au menținut parcursul fără greșeală pe teren propriu în 2023 și au obținut al treilea succes.

Nu a fost însă unul facil, căci FC Argeș a venit în Bănie decisă să-și apere șansa. Și, într-o partidă în care ocaziile au fost destul de rare, oaspeții puteau da lovitura în minutul 36, atunci când Crețu a reluat, din 4 metri, în portarul Popescu.

Totuși, Universitatea Craiova s-a impus grație reușitei lui Andrei Ivan. Acesta a transformat o lovitură de pedeapsă venită după o eroare a lui Tofan. Cel care, după o intervenție greu de explicat, a jucat mingea cu mâna, în careu.

Chiar dacă a îndeplinit din nou rolul de ”salvator”, Andrei Ivan a recunoscut problemele întâmpinate de echipa sa. Ca și faptul că nici el nu a ieșit cu nimic în evidență în prima parte a meciului.

”O victorie foarte muncită, am făcut o primă repriză foarte rea, nici mie nu mi-a ieșit nimic. În a doua repriză am mai ieșit la lumină și am luat cele trei puncte.

Avem foarte mulți accidentați. Am jucat cu o echipă tânără. Mister a mizat pe jucători tineri. Cel mai în vârstă a fost Vătăjelu.

Cred că puteam să marcăm şi în prima repriză prin Markovic, când a avut ocazia aceea mare. Eu cred că, chiar dacă nu era penalty-ul, venea și golul

”Trebuie să ne batem la podium”

”După meciul cu Voluntari, atmosfera a fost bună, iar azi am câștigat. Și sper să luăm cele 3 puncte și la meciul viitor. Cu Petrolul, va fi foarte greu, jucăm la Ploiești.

E foarte greu acolo, a fost greu și pentru CFR, dar trebuie să luăm cele 3 puncte. Trebuie să câștigăm astea două partide ca să ne putem bate la podium”, a fost analiza făcută de Andrei Ivan după partidă.