Andrei Nicolescu a replicat după atacul lui Bălănescu. „Vreau să clarific lucrurile. Ați văzut ce motivați au fost cu noi?”

Andrei Nicolescu a intrat într-un război cu Bogdan Bălănescu, după ce administratorul special de la Dinamo a lansat acuze de blat la FC Voluntari – FC Hermannstadt, scor 1-0. Oficialul „câinilor roșii” a mărturisit că șeful ilfovenilor nu era ținta atacurilor.

Andrei Nicolescu, replică după atacul lui Bălănescu. „Vreau să clarific lucrurile. Ați văzut ce motivați au fost cu noi?”

FC Hermannstadt i-a zdrobit pe „câinii roșii” la Sibiu, însă sibienii nu s-au ridicat la același nivel și cu FC Voluntari. Elevii lui Marius Măldărășanu nu au luat niciun punct pe terenul ilfovenilor, iar .

Administratorul special de la Dinamo București a dezvăluit că ținta atacurilor sale nu a fost Bogdan Bălănescu, ci trupa condusă de Dani Coman. Acesta a clarificat lucrurile cu oficialul de la FC Voluntari.

„Domnul Bălănescu a răspuns corect pentru că poate nu am fost suficient de explicit când am vorbit vineri seară și într-un fel îi dau dreptate, poate este greșeala mea de exprimare. Vreau să îl asigur că îl respect pe el și pe clubul pe care îl conduce.

Nu m-am referit nicio clipă la clubul Voluntari, iar discuția mea a fost strict referitoare la cealaltă competitoare. Mă referam la faptul că echipa de la Sibiu este o echipă fără griji și poate să trateze cu prietenie sau cu adversitate orice adversar în play-out.

Mi-aș dori să trateze meciurile cu o adversitate extremă, așa cum ne-au tratat pe noi. Acesta este spiritul competiției, trebuie să ne mobilizăm și să câștigăm în orice competiție intrăm. Cu siguranță nu m-am gândit la clubul pe care îl conduce dânsul, avem o relație de respect”, a spus Nicolescu.

„Mi-aș dori ca lui Hermannstadt să îi iese cu Botoșani, Iași și Craiova”

„Cu siguranță mențin ce am spus, nu am vorbit de blat. Am vorbit de intensitate, îmi pare rău că nu am subliniat asta. Ați văzut declarațiile lui Dani Coman, a zis că a făcut un meci foarte slab. Este clar că acolo a fost un meci în care miza nu a fost la atât de mare cum a fost cu Dinamo.

Mi-aș dori ca lui Hermannstadt să îi iese cu Botoșani, Iași și Craiova. Să nu mai avem declarații de genul ăsta, să ieșim și să spunem că nu a ieșit. Este normal să fie competiție la fiecare meci”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, pe site-ul , în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Atacul lui Bogdan Bălănescu: „Mi se pare foarte grav. A jignit tot clubul”

Bogdan Bălănescu a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK, după atacul lui Andrei Nicolescu după FC Voluntari – FC Hermannstadt. Oficialul ilfovenilor a lucrat în Ștefan cel Mare și chiar .

„Eu nu ştiu în ce calitate a vorbit domnul Nicolescu: patron, acţionar sau administrator special? Bănuiesc că în calitate de administrator special şi de aia îi şi răspund. Gustul amar nu îl are din cauza meciului nostru cu Hermannstadt.

Dânsul vine din Premier League şi nu pot să îi dau cifre de la meciul ăsta. Să arunci cu noroi în munca băieţilor… De când sunt la Voluntari, de trei ani, nu au existat suspiciuni. Vedeţi meciul cu FCSB, cu Chindia.

Mi se pare foarte grav să muţi atenţia de la situaţia de la Dinamo pe acest meci. Nu poţi să îmi exprim uimirea faţă de aceste acuzaţii. Plângerea noastră este deja redactată, luni dimineaţa o ducem la Comisia de Disciplină.

Nicolescu a jignit tot clubul. Nu suntem un club cu un brand ca al lui Dinamo, nu avem suporterii lui Dinamo. Dar ne facem treaba onest, atât administrativ, cât şi jucători şi staf… Suntem unde suntem pentru că aruncăm cu noroi în curtea altuia”, a declarat Bălănescu.