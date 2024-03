Trupa lui Zeljiko Kopic este într-o situație sportivă bună în SuperLiga, iar „câinii roșii” au speranțe și pentru salvarea directă de la retrogradare. Andrei Nicolescu a vorbit despre ieșirea din insolvență a lui Dinamo la FANATIK SUPERLIGA.

Andrei Nicolescu, anunț incredibil despre ieșirea din insolvență a lui Dinamo: „Avem o întâlnire săptămâna viitoare”

iar Andrei Nicolescu a făcut anunțul pe care îl așteaptă toți suporterii „câinilor roșii”. Oficialul grupării din Ștefan cel Mare anunță o sedință importantă între acționarii clubului de tradiție din SuperLiga.

, însă suma rămasă este una destul de importantă: 826.000 de euro. Totuși, „câinii roșii” ar putea să forțeze ieșirea din insolvență mult mai devreme decât prevedea planul de reorganizare.

„Așa ne dorim, cred că o să avem o întâlnire săptămâna viitoare la nivel de acționariat, să facem niște previziuni și după ne vedem și cu Răzvan. Știți că este o diferență dintre a depune cererea și a ieși efectiv.

Trebuie să facem un calendar care ne privește pe noi, cum vedem noi că ne facem treaba noastră. După la instanță vom vedea ce se întâmplă”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri, pe site-ul .

Andrei Nicolescu așteaptă și alți acționari la Dinamo: „Sunt discuții”

Eugen Voicu și Andrei Nicolescu așteaptă și alți oameni de afaceri la Dinamo București. „Câinii roșii” sunt aproape să se salveze de la retrogradare, iar situația actuală ar putea atrage o forță financiară lângă echipă.

Andrei Nicolescu a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că există discuții cu oameni interesați să devină acționari la Dinamo. Acesta a dezvăluit și că au fost aproape de alte două lovituri în toamnă, însă situația din clasament a blocat orice discuție.

„Sunt discuții, nu aș mai vrea să vorbesc în spațiu public. De fiecare dată când au apărut discuții, a apărut și derizoriul. 100% situația sportivă din toamnă ne-a afectat foarte mult în discuțiile pe care le-am avut atunci și a împiedicat o tranzație, dacă nu două” a spus administratorul special.

Zeljiko Kopic, mesaj pentru suporteri: „Vom reuși într-un final”

Zeljiko Kopic își propune să salveze de la retrogradare Dinamo București, iar rezultatele în ajută în ultima vreme. Antrenorul croat a avut un mesaj pentru suporteri după succesul cu 1-0 în fața celor de la UTA Arad.

„Cred că prima repriză a fost foarte bună, am mai avut câteva ocazii de a marca și al doilea gol.

Am fost stabili pe tranziții și nu am riscat foarte mult. Am fost foarte stabili în defensivă, dar mi-aș fi dorit să fim mai periculoși pe contraatac. În opinia mea, mereu e vorba de echipă. Conexiunea dintre jucători e foarte importantă, pe asta ne bazăm mereu.

Nu pot să spun că doar într-un moment s-a făcut schimbarea. Am lucrat zi de zi, aveam probleme, dar și acum suntem în zona retrogradării. Muncim, suntem pe drumul bun, dar cred că vom reuși în final”, a spus Kopic.