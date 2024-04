Discurs de brand despre ‘brandul Hagi’ al lui Gică după Farul – Rapid. „60 de milioane de căutări”

Gheorghe Hagi a susținut o conferință de presă după . Conferința a putut fi văzută la FANATIK SUPERLIGA, care este live pe website lunea, marțea și vinerea de la 10:30.

Impactul brandului Hagi asupra fotbalului românesc

Gheorghe Hagi a discutat despre ce impact are asupra fotbalului românesc, unde consideră că este un plus major. „Regele“ a spus că este un brand global, nu doar un brand al fotbalului autohton, vizibil prin rezultatele sale.

„Toată lumea să nu uite un lucru, sunt implicat, produc, muncesc de 14 ani. Am coborât de la nivelul la care eram, am venit în România la nivelul care e, mai mult ce să fac.. Numele meu creează în liga națională a României ceva, e un brand mare. Cel mai mare. Brand global, nu românesc. 60 de milioane de căutari.

Farul are un brand global acum în toată lumea. Sunt aici, înseamnă că am făcut și eu liga importantă și cât câștig? 500 de euro, dar am bonusuri. Îmi plac copiii, le-am dat o șansă și lucrez cât pot lucrul ăsta. Nu-mi pare rău ce am făcut. Am făcut cel mai mare lucru de când m-am lăsat de fotbal, așa cred eu.

Am venit acasă, unde am crescut, la cine m-a crescut, iar acum m-am întors și am făcut ceva. Anul trecut am ieșit campioni după 100 de ani. Farul e campioană. Se trece prea ușor de anumite momente și vrem să facem ceva bine? Un fotbal bun și cu nu foarte mulți bani. Cam asta e. Fac ce îmi place, o s-o fac mereu.

Nu îmi plac părțile administrative niciodată, eu am partea tehnică și voi rămâne în ea. Sunt abilitat, pot să dau o părere. Pot? Am văzut ce se scrie, nu prea mai am voie să vorbesc. De ce va mirați, că așa e? Nu citiți știrile? Nu mai am voie să vorbesc sau vorbesc prea mult eu.

Vorbesc din când în când, restul sunt la muncă, pe teren. Muncă gratis aproape, de a forma, de a crește, de a dezvolta. Dacă eu n-am dezvoltat jucători și n-am format jucătorii.. Sunt cei mai buni, scuzați-mă. Toți jucătorii mei au ieșit cei mai buni, Tănase, Coman, Mitriță. La noi a fost greu cu Băluță, cu Nedelcu, cu Grameni, dar am câștigat campionatul.

Am jucat fotbalul pe care l-ați văzut în ultimele 2 etape. I-am mâncat pe toți, i-am bătut, i-am nimicit. Chiar am jucat fotbal și fotbal adevărat“, a spus Gheorghe Hagi după Farul – Rapid 3-1.

Jucătorii lansați de Gheorghe Hagi, certitudini

Gheorghe Hagi a discutat și despre cum formează jucători, care devin cei mai buni, oferind exemple. „Regele“ a discutat despre încrederea pe care a avut-o în , dar și în Adrian Mazilu, transferat la Brighton.

“Louis Munteanu, de când s-a născut, de când marca golurile la Voluntari, de când era mic, s-a născut să marcheze. E un număr 9 clasic. Are ceva în plus față de alții, marchează și de la distanță, nu doar din careu, atacă bine spațiile, are ambele picioare, execuții. Are cifre incredibile, de unde le scoate nu știu, cât aleargă. E în formă și face diferența. Ne-a ajutat astăzi foarte mult, face bine, bravo lui.

Prefer să mă gândesc la meciul de sâmbătă, cum îl refac pe Louis. Nu a fost ușor, la ultimul meci a avut o talpă, o accidentare. Dă ce e cel mai bun, restul nu e treaba mea (n.r. despre convocare la EURO). Jucătorul când e cu mine sunt responsabil de forma lui. Când pleacă, nu mai fac eu lucrurile, nu mai sunt eu acolo.

Cu tot respectul pentru oricine, nu se poate ca un copil de 17-18 ani (n.r. Adrian Mazilu) să joace la campioana României, să fie cel mai bun din play-off, și să meargă la retrogradare în Olanda și să nu joace nici măcar 30 de minute. E imposibil, e ceva ce nu înțeleg din fotbalul care e astăzi. Cum să nu joace 30 de minute pentru o echipă care se bate la retrogradare?“, a mai spus „Regele“.

