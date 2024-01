Scandalul biletelor oferite suporterilor giuleșteni pe Arena Națională la derby-ul Dinamo – Rapid continuă să încingă spiritele. Andrei Nicolescu a pus piciorul în prag și a vorbit pe larg la FANATIK SUPERLIGA despre cum au decurs lucrurile între cele două părți.

Andrei Nicolescu pune piciorul în prag în scandalul biletelor la Dinamo – Rapid. „Am primit hârtie oficială că nu-și asumă suporterii!”â

, nu doar pe Arena Națională și s-a sărbătorit intens după fluierul de final. A fost scandal pe bilete înaintea confruntării dintre cele două rivale, iar problema continuă să încingă spiritele.

la FANATIK SUPERLIGA. Administratorul special al „câinilor roșii” a anunțat că gruparea de sub Podul Grant nu și-a asumat deplasarea suporterilor pe Arena Națională.

„Cred că acel comunicat un exercițiu de imagine, discuția care s-a creat a fost datorită faptului că galeria Rapidului își dorea niște condiții preferențiale față de condițiile regulamentare de acces la meci în calitate de galerie. De aici a plecat toată discuția între galeria dinamovistă și cea de la Rapid.

Adevărul este că au fost puse la dispoziție un număr de bilete regulamentar, 2.800. În momentul în care au refuzat am pus separat un link pentru orice alt suporter rapidist dacă dorea să vină la meci să poate veni. În tot stadionul accesul era liber pentru oricine.

În 21 am primit o adresă de la Rapid în care spune că nu va organiza deplasarea suporterilor și că nu își asumă deplasarea suporterilor la meciul ăsta și că să luăm legătura cu liderul galeriei, domnul Liviu Ungurean, dacă dânsul vrea să facă ceva”, a spus Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30 în fiecare zi de luni, marți și vineri pe site-ul

„Am înțeles că au stat la casele deschise în Giulești și le-au interzis rapidiștilor să cumpere bilete”

„În momentul acela le-am pus link-ul la dispoziție cu cele 2.800 de bilete cu destinație specială pentru ei. De acolo a început acea nebunie că nu își doresc 2.800 la inelul 3 și peste tot au stat la inelul 3 la toate deplasările, ba își doresc mai multe.

Le-am spus că în momentul în care au o înțelegere între galerii pentru că Rapid nu își asuma nimic în legătură cu preluarea peluzei și răspunderea pentru eventualele prejudicii. Am pus la dispoziție galeriei 2.800 de bilete și am zis că dacă între galerii se înțeleg pot să le pun 7.000, 8.000, nu am nicio problemă.

Am înțeles că au stat la casele deschise special în Giulești și le-au interzis rapidiștilor să cumpere bilete. Domnul Liviu Ungurean a stat acolo cu cei pe care îi are și cine ar fi vrut să cumpere au stabilit că nu cumpără nimeni. Le-am pus la dispoziție un link special pentru a cumpăra cine dorește separat bilete.

Le-am dat și o casă în bulevardul Basarabia să vină oricine să cumpere. Cam asta este din punct de vedere al documentației istoria. Este un exercțiu de imagine, puțin l-a deranjat pe administratorul judiciar, am avut o discuție cu Răzvan aseară și am pregătit un răspuns pentru a explica ce se întâmplă.

Eu tind să cred că domnul Șucu nu are toate informațiile, apropo de comunicarea dintre părți”, a declarat Andrei Nicolescu.

