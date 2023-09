Andrei Preda “Gogoașă” dezvăluie tot scandalul de la România – Kosovo. “La încălzire ne-au strigat F… Romania!”

Meciul României cu Kosovo a fost întrerupt din cauza unui mesaj din partea galeriei care a venit să îi susțină pe “tricolori”. și motivul pentru care au scandat mesajul de pe banner. Liderul Peluzei Sud a dat vina pe kosovari.

Andrei Preda dezvăluie tot scandalul de la România – Kosovo

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Andrei Preda a dezvăluit tot despre scandalul de la România – Kosovo. și a mai spus că jucătorii kosovari sunt cei care au început să îi provoace.

ADVERTISEMENT

“S-a fișat acel mesaj cu Basarabia e România și Kosovo e Serbia. Am înțeles că pe jucătorii echipei adverse i-a deranjat acest mesaj și s-au dus la arbitru. În contextul în care ei tot meciul, mă refer la cele 18 minute, ne arătau semne obscene. Portarul și căpitanul în mod special, băieții au și filmat. Probabil au făcut asta ca să ne provoace și să provoace scandal. E internetul plin cu filmulețe când ne arătau semne obscene.

Apoi, s-a oprit meciul. Au venit cei de la jandarmerie să vorbească cu noi. Au vorbit mai mult cu mine, împreună cu cineva de la Federație și ne-am înțeles. Am dat semnul acela jos, s-a dat drumul la meci și am câștigat cu 2-0.

ADVERTISEMENT

Noi am făcut acel mesaj pentru că ei ne-au provocat. Dar după ce a venit jandarmeria la noi le-am zis că nu vom mai face niciun mesaj. Și nici nu vom mai striga ‘Kosovo e Serbia’. În cazul în care continuam să strigăm acel mesaj, urma să pierdem la masa verde. Iar dacă noi voiam acest lucru, se întâmpla. Până la urmă a fost un lucru bun că s-a întrerupt meciul că au revenit mai bine băieții de la vestiar și au câștigat cu 2-0.”, a declarat liderul Peluzei Sud.

Ce s-a întâmplat cu galeria României la Priștina

În meciul României cu Kosovo din deplasare, la Priștina, galeria echipei naționale a fost înjurată de tot stadionul și chiar de jucători. Andrei Preda a explicat că ultrașii Peluzei Sud și ceilalți susținători ai României au fost dați afară de pe stadion și bătuți de forțele de ordine.

ADVERTISEMENT

“Trebuiau să ia măsuri și a doua zi după meciul de la Priștina, când băieții au fost înjurați de tot stadionul și făcuți țigani. Au fost bătuți de forțele de ordine și au fost internați pe la spital 2-3 zile. Acolo, băieții au scandat ‘Kosovo e Serbia’. Jucătorii români au fost numiți tot meciul ‘țiganii, țiganii’, iar ei nu s-au dus să se plângă la arbitrii. Suporterii noștri au fost dați afară de pe stadion și bătuți.

De la încălzire, jucătorii kosovari ne-au arătat semne obscene și ne înjurau. Deci, au făcut asta de la început. Cei de la pază ne-au zis să nu îi băgăm în seamă. Și că trebuie să câștigăm ca să mergem mai departe. Dacă voiam să premedităm tot, chiar și după ce discutam cu jandarmeria și oamenii de la Federație, am fi continuat să scandăm, dar noi am afișat acel mesaj pentru că am fost instigați de jucători.

Normal, noi puteam să scandăm în continuare că nu aveau dreptul să ne facă nimic, nici să ne dea amendă. Dacă strigi Basarabia e România sau altceva, nu îți dă nimeni amendă. Dar după ce am vorbit cu autoritățile ne-am oprit ca să nu le facem probleme băieților din teren.”, a mai spus Andrei Preda, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.