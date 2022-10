Andrei Prepeliță răsuflă ușurat după FC Argeș – Universitatea Craiova 1-0: ”Nu putea să țină la nesfârșit acest ghinion”

Piteștenii au obținut victoria după golul reușit de Calcan și și unei posibile demisii a tehnicianului.

Andrei Prepeliță, prima reacție după meciul FC Argeș – Universitatea Craiova 1-0

Imediat după succesul obținut în întâlnirea FC Argeș – Universitatea Craiova 1-0, din etapa a 13-a din SuperLiga, Andrei Prepeliță a precizat că nu s-a pus niciun moment problema plecării sale de la gruparea piteșteană.

”Am făcut meciuri bune până acum. Nu putea să țină la nesfârșit acest ghinion. Băieții au stat bine în teren și au interpretat bine jocul. Știam ce joacă Craiova, trebuie să remarc efortul depus de cei trei jucători din linia de mijloc. Mă bucur că jucătorii nou veniți au început să se integreze.

Am stat calm, mi-am propus să nu mă mai enervez. A fost o presiune în ultima perioadă pe mine. N-am ieșit niciodată să vorbesc, nimeni nu mi-a spus că meciul acesta ar fi decisiv pentru mine. Cred că ar fi trebui să fiu anunțat dacă era așa”, a declarat Prepeliță.

Straton crede că victoria a venit cu noroc

Portarul Cătălin Straton crede că victoria din meciul cu Universitatea Craiova vine ca o descătușare pentru jucătorii de la FC Argeș, însă recunoaște că au fost ajutați și de noroc în fața oltenilor.

”A fost un meci greu, cu o echipă bună a campionatului, unde staff-ul și patronul investesc mult. Am încredere că Universitatea Craiova va reprezenta ce a fost odată. Pot spune că a fost o serie neagră. Jocul și la meciul cu CFR și cu FCSB a fost unul bun. Cred că cel mai bine e că am luat aceste trei puncte.

Toți băieții am fost într-o formă extraordinară. Ne-am descătușat cu bucuria asta. Craiova a făcut un joc bun. Cred că am avut noroc astăzi. Nu am auzit despre demiterea lui Andrei Prepeliță. Tot se vorbește despre lucrul ăsta. Înainte de acest meci am zis să ne bucurăm de fotbal. Lumea ar trebi să aprecieze calitatea umană”, a spus Straton.

Se reaprind speranțele de play-off la Pitești

Cu la meciul cu FCSB, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, și cu postul amenințat din cauza rezultatelor nesatisfăcătoare din ultima vreme, Andrei Prepeliță a luat o gură mare de oxigen după victoria obținută de FC Argeș în fața Universității Craiova cu scorul de 1-0.

Piteștenii veneau după 4 înfrângeri la rând, iar un nou eșec în fața formației oltene ar fi agitat destul de tare apele la Pitești. Așa, cu această victorie, situația pare a se calma momentan, iar visele de a prinde din nou play-off-ul prind iar contur.