Andrei Ștefănescu, surprins la mare cu noua iubită de la Antena Stars: ”Nu ne ascundeam”

Andrei Ștefănescu și Ștefania Ducă formează un cuplu, foarte discret, de un an deja. Prezentatori la Antena Stars amândoi, el – al matinalului din timpul săptămâni, iar ea – a unei emisiuni de weekend, Andrei și Ștefania și-au găsit timp să plece împreună, la mare, la Olimp, pentru a serba cei 33 de ani ai frumoasei moderatoare tv.

Ce spune Andrei de la Alb Negru despre relația cu colega lui

Despre relația pe care o are Andrei Ștefănescu cu colega lui se vorbea mai mult pe la colțuri, în Antena Stars, cei doi având grijă să se afișeze cât mai puțin împreună. E adevărat, cântărețul este într-o relație complicată și cu fosta lui soție, Antonia, cea alături de care are un copil de cinci ani, cei doi divorțând cu ceva timp în urmă.

ADVERTISEMENT

Ștefania, pe altă parte, a avut la rândul ei o relație cât se poate de serioasă cu F. Charm, cei doi având pregătită și nunta, despărțindu-se cu doar câteva luni înainte de a-și face jurămintele. Acum însă, cum amândoi sunt, în teorie măcar, liberi, Andrei Ștefănesu și-a asumat public relația pe care o are cu noua lui iubită, o colegă din trust care prezintă o emisiune de weekend.

”Nu ne ascundeam, noi ne-am asumat relația de mai multă vreme. Am fost împreună, da, în weekend, dar mai multe nu pot să declar”, a spus Andrei Ștefănescu, în exclusivitate pentru FANATIK, despre relația pe care o are cu Ștefania Ducă, prezentatoarea emisiunii Vedetop de la Antena Stars.

ADVERTISEMENT

Ștefania Ducă și Andrei Ștefănescu, împreună în vacanță

”Cea mai frumoasă zi de naștere. Am o mulțime de lucruri pentru care să fiu recunoscătoare. Sunt sănătoasă, fericită și iubită”, a notat pe contul ei de Instagram, Ștefania Ducă, alături de câteva fotografii din vacanța petrecută, de ziua ei, la malul mării, la Olimp, alături de Andrei Ștefănescu. Și, printre imagini, a strecurat și o poză cu ea și cu Andrei de la Alb Negru, cei doi zâmbind vizibil fericiți.

În altă ordine de idei, informațiile obținute de FANATIK susțin că cei doi sunt împreună de un an deja, relația lor evoluând cu pași repezi. Locuiesc împreună, susțin colegi de-ai lor de la Antena Stars, și chiar ar avea planuri de viitor, cei doi simțind că sunt suflete pereche.

ADVERTISEMENT

Ba chiar, conform informațiilor noastre, motivul pentru care au fost foarte discreți cu privire la relația pe care o au de un an deja este legat de dorința lui Andrei de la Alb Negru de a se înțelege bine și cu Antonia, fosta lui soție, pentru ca băiețelul pe care îl au împreună să nu sufere din cauza divorțului.

Andrei Ștefănescu a anunțat divorțul de Antonia în 2020

În anul 2020, Andrei Ștefănescu și Antonia anunțau că au divorțat, la câteva luni după ce, surprinzător, Ștefania și F. Charm au decis să pună punct relației pe care o aveau. Chiar dacă au divorțat, între Andrei de la Alb Negru și Antonia relațiile au rămas apropiate, de dragul băiețelului.

ADVERTISEMENT

”Dragii noștri, după cum bine știți, mereu am fost discreți cu evenimentele din familia noastră, lucru pe care l-am făcut și acum. Din respect pentru voi, am hotărât că este momentul să vă informăm despre situația noastră, pentru a nu exista neînțelegeri.

ADVERTISEMENT

După 7 ani de relație, o poveste frumoasă de dragoste și o minune de copil, am ajuns la final, drumurile noastre s-au separat. Mai exact, la mijlocul acestei veri, am luat decizia de a ne despărți. În luna septembrie, am finalizat divorțul la notar pe cale amiabilă și am căzut de acord asupra tuturor deciziilor care îl privesc pe Ayan și nu numai”, anunța Andrei Ștefănescu în 2020.

Acum, Antonia, angajată la matinalul Kanal D, ca reporter, îl concurează pe fostul ei soț, Andrei Ștefănescu, prezentatorul emisiunii de dimineață de la Antena Stars. Interesant este însă că cele două studiouri de filmare sunt practic lipite, cei doi foști soți având prilejul să se vadă zi de zi, în pauzele de filmare.