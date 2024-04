Rețeta de pască fără aluat a lui Sorin Bontea. Secretul ca să-ți iasă delicioasă: “Nu e complicat”

Chef Sorin Bontea a propus rețeta sa de pască fără aluat, care se prepară foarte repede. Este delicioasă, iar bucătarul a dezvăluit secretele sale pentru cel mai bun desert de Paște.

Paștele se apropie cu pași repezi, iar gospodinele au început deja să-și facă lista de cumpărături pentru a pregăti felurile de mâncare pentru masa de Înviere.

Printre cele mai consumate deserturi de Paște la români, alături de cozonac, se numără , care este savuroasă.

Chef Sorin Bontea a propus , care se prepară foarte rapid și nu este deloc greu de făcut. Ai nevoie doar de câteva ingrediente, iar prepararea este gata în doar câteva minute.

“Am aici o pască fără aluat sau puteți să îi spuneți și cheescake românesc. Pentru această rețetă, am nevoie ca toate ingredientele să fie la temperatura camerei. Nu este o rețetă complicată”, a spus chef Sorin Bontea pe .

700 g brânză de vaci

400 g smântână

4 ouă

1 lămâie

100 g griș

50 g făină

250 g zahăr

2 buc. zahăr vanilat

2 esență de vanilie

200 g stafide

80 g unt

Mod de preparare pentru pasca fără aluat

Această pască se prepară în doar 10 minute, după cum a spus renumitul bucătar. Sorin Bontea a explicat și care este modul de preparare pentru rețeta de Paște.

Se începe cu ouăle și cu zahărul și se bat împreună timp de 2 minute. Se adaugă apoi brânza de vaci, iar compoziția trebuie să fie una cât mai omogenă.

După acea, se adaugă untul, care trebuie neapărat să fie la temperatura camerei, apoi esența de vanilie, smântâna și jumătate de lămâie stoarsă.

“Pun și coaja de la o lămâie rasă, adaug și făina puțin câte puțin, pentru a nu face cocoloașe, după care și grișul. Pun și stafidele, pe care le-a m hidratat deja cu puțină apă caldă”, a explicat chef Sorin Bontea.

Pasca se pune într-o tavă rotundă și se lasă la copt timp de aproximativ o oră. Sorin Bontea a precizat că minutele pot să difere în funcție de tipul de cuptor.

După ce scoți pasca de la cuptor, pasta trebuie lăsată la răcit timp de cel puți o oră, apoi poate fi tăiată. Se poate consuma simplă sau cu zahăr pudră și fructe lângă ea.

“Eu am o formă pe care am tapetat-o cu unt, zahăr și făină. Punem totul în formă și e gata, o bag la cuptor la 160 de grade, timp de o oră. După 60 de minute, așa arată pasca, am lăsat-o să se răcească și merge tăiată”, a mai spus Sorin Bontea.